Egypte: L'entreprise égyptienne MoneyHash s'associe à Wayl pour s'implanter en Irak

La société égyptienne MoneyHash a fait son entrée sur le marché irakien grâce à un nouveau partenariat avec Wayl, fournisseur local de solutions de paiement et commerçant officiel.

L'accord permet à MoneyHash d'étendre sa plateforme d'orchestration des paiements à l'Irak, afin de soutenir les entreprises régionales et mondiales qui cherchent à opérer dans le secteur en pleine croissance du commerce électronique dans le pays.

Fondée en 2021, MoneyHash fournit un système d'orchestration des paiements qui intègre de multiples fournisseurs de paiement par le biais d'une couche d'infrastructure unique. La société a lancé sa suite pour entreprises en octobre après une phase bêta initiale qui a attiré des clients régionaux tels que Foodics, Rain et Tamatem.

MoneyHash a levé 5,2 millions de dollars en financement de pré-série A au début de l'année pour soutenir son expansion mondiale. L'implantation en Irak fait suite à des accords récents avec des partenaires en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Grâce à ce partenariat, les entreprises qui utilisent MoneyHash pourront accéder à l'infrastructure locale de paiement et au cadre de conformité de Wayl. Ce modèle vise à simplifier l'entrée sur un marché où les systèmes de paiement, les réglementations et le comportement des consommateurs diffèrent des autres parties de la région.

Le directeur général Nader Abdelrazik a déclaré que l'expansion sur des marchés complexes nécessitait des partenariats locaux pour gérer les exigences opérationnelles et réglementaires.

Cette collaboration permet à MoneyHash de capter les flux commerciaux transfrontaliers tout en offrant aux commerçants irakiens un accès à l'infrastructure de paiement mondiale.

Points clés à retenir

Les plateformes d'orchestration des paiements gagnent du terrain sur les marchés émergents, les entreprises cherchant à gérer des écosystèmes de paiement fragmentés. Au lieu de s'en remettre à un seul fournisseur, les entreprises intègrent plusieurs passerelles, acquéreurs et méthodes de paiement alternatives dans un seul système. L'Iraq représente un marché du commerce numérique mal desservi mais en pleine expansion. La pénétration d'Internet et l'utilisation des smartphones ont augmenté, tandis que les paiements numériques remplacent progressivement les espèces dans les centres urbains. Toutefois, les processus réglementaires, l'intégration bancaire et les systèmes de règlement restent complexes. En s'associant à un commerçant local de référence tel que Wayl, MoneyHash réduit les risques opérationnels et les contraintes de conformité pour les commerçants internationaux. Cette stratégie reflète les modèles d'expansion observés sur d'autres marchés frontières, où le succès dépend de la combinaison d'une technologie mondiale et d'une infrastructure locale. Pour MoneyHash, l'entrée en Irak ajoute un nouveau marché émergent à son empreinte, alors qu'il est en concurrence avec des plateformes d'orchestration mondiales visant la croissance du commerce électronique transfrontalier.