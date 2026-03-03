Maroc: La startup marocaine Colis ouvre sa première agence européenne à Bruxelles

La startup marocaine de logistique transfrontalière Colis a ouvert sa première agence internationale à Bruxelles, marquant ainsi son entrée sur le marché européen.

Fondée en 2022 par Issam Darui, Colis permet aux particuliers et aux entreprises d'envoyer et de recevoir des colis entre le Maroc et six pays européens. La société affirme avoir livré plus de 55 000 colis au cours des deux dernières années.

La nouvelle agence de Bruxelles donne à Colis une base opérationnelle directe en Europe, en complément de son réseau existant de sites partenaires. Elle devrait permettre d'améliorer la rapidité des livraisons, de renforcer le contrôle de la qualité et d'accroître la surveillance de ses opérations transfrontalières.

Colis a levé 300 000 dollars de financement de pré-amorçage en octobre 2024 pour étendre sa présence au Maroc et explorer de nouveaux marchés, notamment en Afrique de l'Ouest. Le lancement à Bruxelles marque sa première présence physique en dehors du Maroc et positionne la société en tant qu'opérateur logistique multinational.

Le directeur général Issam Darui a décrit cette expansion comme une étape stratégique pour soutenir la croissance internationale à long terme et approfondir les connexions entre l'Europe et l'Afrique.

La plate-forme de Bruxelles servira de passerelle pour les expéditions entre les deux régions, ciblant à la fois les commerçants en ligne et les communautés de la diaspora.

Points clés à retenir

La logistique transfrontalière reste un goulet d'étranglement pour les petites entreprises et le commerce entre l'Europe et l'Afrique du Nord, alimenté par les diasporas. De nombreuses startups se concentrent sur la livraison du dernier kilomètre, mais peu d'entre elles se spécialisent dans la gestion des douanes, de la consolidation et des flux de retour à travers les frontières. Bruxelles offre des avantages stratégiques en tant que centre logistique au sein de l'Union européenne. Sa situation centrale permet d'accéder aux principaux marchés, notamment la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, tout en servant de point de transit pour les marchandises à destination de l'Afrique. Pour les startups marocaines, l'expansion vers l'Europe reflète la demande croissante de corridors commerciaux structurés en raison de l'essor du commerce électronique. Elle est également le signe d'une évolution des réseaux de partenaires à faibles actifs vers des modèles hybrides combinant des partenariats locaux et des infrastructures propres. Si Colis parvient à étendre ses activités tout en maintenant un bon rapport coût-efficacité, elle pourrait se positionner comme un acteur régional reliant l'Europe, le Maroc et potentiellement l'Afrique de l'Ouest.