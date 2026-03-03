Afrique: Google ouvre les candidatures pour un accélérateur d'IA centré sur l'Afrique

Les startups en phase de croissance du continent peuvent désormais s'inscrire à Google Accelerator Africa 10, un programme hybride de trois mois destiné aux entreprises qui développent des solutions basées sur l'intelligence artificielle.

Le programme "AI First", d'une durée de 12 semaines, est destiné aux startups de série A basées en Afrique ou développant des produits axés sur l'Afrique et alimentés par l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique.

Les entreprises sélectionnées auront accès à l'expertise technique de Google, à ses outils d'intelligence artificielle et à ses ressources produits. Les participants bénéficieront également du mentorat de professionnels expérimentés de l'IA et rejoindront un réseau de fondateurs, d'ingénieurs et d'investisseurs.

Selon Google, l'accélérateur vise à soutenir les startups qui ont fait leurs preuves, dont les produits sont évolutifs et dont le marché total à adresser est clair. Les candidats doivent présenter un modèle de croissance défendable et s'engager à créer des entreprises technologiques durables.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le programme combine des sessions virtuelles et des engagements en personne, ce qui permet aux fondateurs de travailler directement avec les ingénieurs et les spécialistes des produits de Google.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 18 mars.

Points clés à retenir

L'adoption de l'IA s'accélère dans toute l'Afrique, les startups appliquant l'apprentissage automatique à la fintech, à la santé, à l'agriculture, à la logistique et aux logiciels d'entreprise. L'accès à l'expertise technique et à l'infrastructure reste un obstacle pour de nombreuses entreprises en phase de croissance. Des programmes tels que Google Accelerator Africa visent à combler ce fossé en fournissant des crédits cloud, des outils d'IA et une assistance technique directe. Pour les startups qui se préparent à des cycles de financement plus importants, la validation technique et l'optimisation du produit peuvent renforcer la confiance des investisseurs. Les entreprises de série A sont confrontées à la pression d'augmenter leurs revenus tout en affinant leur technologie. Les entreprises axées sur l'IA ont besoin de pipelines de données, d'infrastructures et de cadres de conformité robustes, en particulier dans les secteurs traitant des données financières ou de santé. Alors que les investissements mondiaux dans l'IA augmentent, les startups africaines se positionnent pour construire des solutions spécifiques à la région plutôt que d'importer des modèles génériques. Le soutien des entreprises technologiques mondiales peut accélérer la maturité des produits et améliorer la compétitivité sur les marchés locaux et internationaux.