Ghana: L'entreprise ghanéenne Fido obtient un prêt de 5,5 millions de dollars pour développer le crédit numérique

Fido Ghana a obtenu un financement par emprunt de 5,5 millions de dollars pour développer ses activités de prêt numérique et étendre sa plateforme au Ghana et en Ouganda.

Le financement a été fourni par le Regional MSME Investment Fund for Sub-Saharan Africa, géré par Symbiotics, un investisseur d'impact basé en Suisse.

Fondée en 2014, Fido exploite une plateforme financière mobile offrant des prêts instantanés, des produits d'épargne et de la micro-assurance. L'entreprise utilise un modèle d'intelligence artificielle propriétaire connu sous le nom de Fido Score pour évaluer la solvabilité. Le système analyse des données alternatives telles que l'utilisation du téléphone mobile et le comportement des transactions pour évaluer les individus et les micro, petites et moyennes entreprises qui n'ont pas d'historique de crédit formel.

Le nouveau capital servira à élargir le portefeuille de prêts de Fido, à renforcer l'infrastructure numérique et à soutenir la croissance de la plateforme.

Fido affirme avoir déboursé des centaines de millions de dollars en crédit à plus d'un million de clients, dont une grande partie de petites entreprises et d'utilisateurs à faible revenu.

Symbiotics a déclaré que l'investissement soutenait les efforts visant à élargir l'accès au crédit pour les populations mal desservies et à promouvoir l'inclusion financière dans les marchés frontières.

Le directeur général Alon Eitan a déclaré que le financement aidera l'entreprise à étendre ses services financiers basés sur l'IA à l'ensemble de l'Afrique.

Points clés à retenir

Les prêteurs numériques en Afrique se tournent de plus en plus vers le financement par la dette pour financer les carnets de prêts, les capitaux propres devenant plus sélectifs. L'accès au financement de gros permet aux fintechs d'augmenter le décaissement de crédit sans diluer la propriété. Les modèles alternatifs de notation des données tels que Fido Score sont essentiels pour élargir l'accès au crédit sur les marchés où de nombreux emprunteurs n'ont pas de dossier bancaire officiel. En analysant les données mobiles et comportementales, les fintechs peuvent établir des profils de risque au-delà des bureaux de crédit traditionnels. Cependant, le prêt numérique comporte des risques réglementaires et de crédit. La hausse des taux d'intérêt, la volatilité des devises et les pressions de remboursement peuvent affecter la qualité du portefeuille. Les fonds axés sur l'impact, tels que REGMIFA, jouent un rôle dans l'acheminement des capitaux vers les prêteurs axés sur les MPME. En soutenant les prêteurs fintech, ils visent à soutenir l'entrepreneuriat, la création d'emplois et la croissance des revenus. Alors que la concurrence s'intensifie dans la finance numérique africaine, l'accès à un financement stable par la dette restera essentiel pour les prêteurs qui cherchent à se développer de manière responsable tout en maintenant une discipline de portefeuille.