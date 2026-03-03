Nigeria: Chowdeck s'associe à MyCoverGenius pour l'assurance accident des coureurs

Chowdeck a lancé un programme d'assurance accident personnel couvrant plus de 20 000 utilisateurs de sa plateforme grâce à un partenariat avec l'assureur nigérian MyCoverGenius.

Le programme, qui a débuté en novembre 2024, enrôle automatiquement tous les utilisateurs actifs. La couverture comprend les frais médicaux en cas d'accident, l'aide à l'invalidité temporaire et l'indemnisation en cas d'arrêt de travail dû à des blessures subies lors de la livraison.

Dans le cadre de ce programme, Chowdeck paiera les factures d'hôpital liées au traitement de l'accident et fournira une aide au revenu pour les cavaliers incapables de travailler temporairement.

Cette mesure intervient alors que les volumes de commandes de Chowdeck continuent d'augmenter. En novembre 2025, l'entreprise a franchi le cap du million de commandes cumulées, avec des volumes quotidiens de plus de 40 000 en moyenne. L'augmentation de l'activité sur la route a accru l'exposition aux accidents de la circulation et aux risques liés au travail.

Au Nigeria, les livreurs sont souvent confrontés à des revenus fluctuants, influencés par le prix du carburant et les structures de commission. Un seul accident peut entraîner une perte de revenus et des frais médicaux qui dépassent le revenu hebdomadaire.

Chowdeck a déclaré que l'initiative reflétait les efforts déployés pour renforcer le bien-être des chauffeurs à mesure que la plateforme étendait ses activités.

D'autres plateformes de mobilité ont adopté des mesures similaires. Bolt a introduit une couverture d'assurance pour les cyclistes en 2024, tandis qu'inDrive a étendu les forfaits d'assurance à environ 600 conducteurs en 2025.

MyCoverGenius a déclaré que le partenariat démontre comment les plateformes numériques peuvent intégrer des services d'assurance directement dans les écosystèmes de gig work.

Points clés à retenir

En Afrique, les plateformes de l'économie collaborative sont confrontées à une pression croissante pour formaliser les protections des travailleurs. Les services de livraison et de covoiturage s'appuient sur des entrepreneurs indépendants qui ne bénéficient généralement pas d'une couverture maladie ou accident fournie par l'employeur. À mesure que les plateformes prennent de l'ampleur, l'absence d'avantages structurés peut accroître le risque opérationnel et l'exposition à la réputation. Les partenariats d'assurance offrent un moyen de gérer ce risque sans transformer les utilisateurs en modèles d'emploi à part entière. L'assurance intégrée, directement dans les plateformes numériques, est de plus en plus courante. Les entreprises de la fintech et de l'insurtech utilisent des API pour offrir une couverture automatiquement aux utilisateurs ou aux travailleurs sans processus d'inscription distincts. Pour les travailleurs itinérants, une couverture structurée des accidents peut stabiliser les revenus et réduire la vulnérabilité aux chocs. Pour les plateformes, de tels programmes peuvent améliorer la rétention et la confiance tout en signalant la conformité avec les attentes réglementaires en évolution concernant le bien-être des travailleurs.