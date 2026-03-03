Kenya: Nedbank obtient une dérogation pour prendre une participation de 66 % dans la société kényane NCBA

Le groupe Nedbank a reçu une dérogation réglementaire au Kenya qui lui permet de poursuivre son projet d'acquisition d'environ 66 % du groupe NCBA sans procéder à une prise de contrôle complète.

L'Autorité des marchés financiers du Kenya a accordé cette dérogation le 19 février 2026. Cette dérogation libère Nedbank des règles qui l'auraient obligée à faire une offre obligatoire pour 100 % de NCBA une fois que certains seuils de propriété auraient été franchis.

Le prêteur sud-africain a annoncé la transaction proposée pour la première fois le 21 janvier. Dans le cadre de la structure actuelle, Nedbank prévoit d'acheter des actions aux investisseurs existants au prorata de leur participation, plutôt que de procéder à un rachat total.

Sans cette dérogation, la banque aurait dû proposer d'acquérir toutes les actions en circulation, ce qui aurait augmenté le coût et la complexité de l'opération.

Nedbank a déclaré que les actionnaires représentant 77,54 % de NCBA ont accepté l'offre, contre 71,2 % en janvier. Le niveau d'acceptation réduit le risque d'exécution de l'acquisition partielle.

L'offre reste soumise à d'autres approbations réglementaires et habituelles.

Si elle est menée à bien, la transaction renforcera la présence de Nedbank au Kenya, l'un des plus grands marchés bancaires d'Afrique de l'Est, et approfondira la consolidation transfrontalière au sein du secteur financier de la région.

Points clés à retenir

Le secteur bancaire kényan a connu une consolidation accrue et une participation étrangère au cours de la dernière décennie. La NCBA, issue de la fusion de la NIC Bank et de la Commercial Bank of Africa en 2019, est l'un des plus grands prêteurs du pays, avec une empreinte régionale. Pour Nedbank, l'acquisition permet d'entrer sur le marché en expansion des services financiers en Afrique de l'Est. Le secteur bancaire kényan se caractérise par une forte pénétration de l'argent mobile, une forte croissance des prêts aux particuliers et une expansion régionale sur des marchés tels que l'Ouganda, la Tanzanie et le Rwanda. Les acquisitions partielles permettent aux banques étrangères d'acquérir une influence stratégique sans absorber le risque de propriété totale. La dérogation accordée par la CMA préserve la répartition du capital prévue par Nedbank tout en évitant une offre complète obligatoire. L'opération reflète une tendance plus large des banques africaines à rechercher une croissance transfrontalière afin de diversifier leurs revenus et d'acquérir de l'envergure sur des marchés à croissance rapide.