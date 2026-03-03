Afrique de l'Est: Les bénéfices de Nedbank augmentent de 2 % après la sortie d'Ecobank et l'accord avec Transnet

Nedbank Group a annoncé une augmentation de 2% de son bénéfice net à 17,2 milliards de rands pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, grâce à la vente de sa participation dans Ecobank et au règlement d'un litige avec Transnet.

Le bénéfice net dilué par action a augmenté de 3 % pour atteindre 3 628 cents. Le rendement des capitaux propres est passé de 15,8 % à 15,4 %. La banque a déclaré un dividende final de 1 104 cents par action, ce qui porte le dividende annuel à 2 132 cents, en hausse de 3 %.

Les recettes ont augmenté de 3 % pour atteindre 73,9 milliards de rands. Les dépréciations ont diminué, le ratio de perte de crédit s'améliorant à 68 points de base, contre 87 points de base en 2024. Le bénéfice de base par action a chuté de 53 %, à 1 681 cents, en raison d'éléments exceptionnels.

Les dépenses ont augmenté de 7 % pour atteindre 43,4 milliards de rands, portant le ratio coûts/revenus à 57,8 %. L'augmentation comprend un règlement de 600 millions de rands avec Transnet lié à un litige sur les swaps de taux d'intérêt. La banque a déclaré que le paiement avait été effectué sans reconnaissance de responsabilité.

En décembre, Nedbank a vendu sa participation de 21 % dans Ecobank Transnational Incorporated pour 100 millions de dollars. Cette cession a réduit les revenus des associés et ne se reproduira pas en 2026.

En janvier 2026, la banque a annoncé son intention d'acquérir environ 66 % du groupe kényan NCBA pour un montant estimé à 13,9 milliards de rands. En août 2025, elle a accepté d'acheter la fintech iKhokha pour environ R1,605 milliards. L'opération a été finalisée le 1er décembre. iKhokha traite plus de 20 milliards de rands de paiements numériques par an.

L'économie sud-africaine a progressé de 1,2 % au cours des trois premiers trimestres de 2025. L'inflation était en moyenne de 3,2 % et la banque centrale a réduit ses taux de 150 points de base à 6,75 %.

Points clés à retenir

Les résultats de Nedbank reflètent un changement de stratégie régionale et d'allocation de capital. La sortie d'Ecobank marque l'abandon d'un vaste modèle panafricain au profit d'une concentration sur l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Le projet d'acquisition de la NCBA permettrait à Nedbank de renforcer sa présence au Kenya, l'un des principaux marchés bancaires de la région. Le secteur financier kenyan a connu une consolidation et une expansion des services numériques, soutenues par une forte utilisation de l'argent mobile. L'acquisition d'iKhokha accroît l'exposition aux paiements des petites entreprises et aux services aux commerçants. Les paiements numériques en Afrique du Sud et sur l'ensemble du continent continuent de croître à mesure que l'utilisation de l'argent liquide diminue. La baisse des dépréciations a soutenu les bénéfices en 2025. Cependant, la banque s'attend à ce que les dépréciations de gros se normalisent en 2026 et à ce que les revenus des associés d'Ecobank diminuent. Le capital reste solide, avec un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 12,9 %. La direction s'attend à ce que le rendement des capitaux propres reste supérieur à 15 % en 2026 et vise environ 17 % à moyen terme, grâce à la croissance des revenus et à la maîtrise des coûts. La stratégie indique que l'expansion sélective, l'échelle numérique et la concentration géographique plus étroite sont les moteurs des bénéfices futurs.