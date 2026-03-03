Afrique du Sud: Standard Bank signe un contrat de quatre ans pour sponsoriser les Bafana Bafana

Standard Bank a confirmé avoir signé un accord de sponsoring de quatre ans avec la Fédération sud-africaine de football, soutenant les Bafana Bafana et toutes les équipes nationales de football en vue de la Coupe du monde 2026 de la Fifa.

L'accord couvre l'équipe senior masculine, l'équipe féminine et les équipes nationales juniors. Les dirigeants ont refusé de divulguer la valeur de l'accord.

Les Bafana Bafana affronteront le Mexique, pays organisateur, lors du match d'ouverture de la Coupe du monde, le 11 juin au stade Azteca de Mexico. Le tournoi sera organisé par les États-Unis, le Mexique et le Canada.

David Hodnett, directeur général de la Standard Bank South Africa, a déclaré que ce parrainage s'inscrivait dans le cadre du soutien apporté par la banque à l'Afrique du Sud et reflétait le rôle du football dans la vie nationale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La banque opère dans 21 pays africains et est le plus grand prêteur du continent en termes d'actifs. Elle a déclaré que le partenariat soutiendrait également le développement au niveau local.

Danny Jordaan, président de la Safa, a décrit cet accord comme une étape importante avant la Coupe du monde, qui marque la première qualification de l'Afrique du Sud pour ce tournoi depuis 16 ans.

Le parrainage place la Standard Bank aux côtés des équipes nationales qui se préparent à la compétition mondiale.

Points clés à retenir

Le parrainage d'équipes sportives nationales par des entreprises reste une stratégie de marque essentielle en Afrique du Sud. Le football est le sport le plus suivi du pays et offre une exposition à la télévision, au numérique et dans les stades. Pour les banques, le parrainage offre une visibilité nationale et un alignement sur les thèmes de l'identité et de l'unité. Les grands tournois tels que la Coupe du monde attirent l'attention du monde entier, créant des opportunités de marketing au-delà des marchés nationaux. L'Afrique du Sud s'est qualifiée pour la dernière fois pour la Coupe du monde en 2010, année où elle a accueilli le tournoi. L'édition 2026 sera la première à compter 48 équipes, ce qui élargira la participation et la portée commerciale. Pour Safa, l'obtention d'un soutien à long terme de la part des entreprises assure la stabilité du financement à l'approche d'un événement mondial. Pour Standard Bank, le partenariat associe sa marque à une représentation nationale à un moment où les entreprises sud-africaines cherchent à renforcer leur positionnement régional et international.