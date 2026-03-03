Afrique du Sud: Les bénéfices du JSE dépassent les 1 milliard de dollars alors que la reprise du marché stimule les transactions

La Bourse de Johannesburg a annoncé des résultats records pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, avec un bénéfice net après impôts en hausse de 16,7 % pour atteindre 1,07 milliard de rands.

C'est la première fois que le bénéfice annuel de la bourse dépasse le milliard de rands.

Le bénéfice net par action a augmenté de 17,7 % pour atteindre 1 328,9 cents. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement a augmenté de 15,5 % pour atteindre 1,38 milliard de rands. La rentabilité des capitaux propres s'est améliorée, passant de 20,2 % l'année précédente à 22 %.

Le revenu d'exploitation a progressé de 14,2 % pour atteindre 3,5 milliards de rands, grâce à l'augmentation des volumes de transactions dans toutes les catégories d'actifs. Les actions sud-africaines se sont redressées au cours de l'année, l'indice principal dépassant les 128 000 points et gagnant environ 50 % sur 12 mois.

Le JSE a déclaré un dividende ordinaire de 961 cents par action, en hausse de 16 %, et un dividende spécial de 100 cents par action.

La bourse a terminé l'année avec 3,2 milliards de rands en liquidités et en obligations. Les dépenses d'investissement se sont élevées à 141 millions de rands et se sont concentrées sur la mise à niveau des systèmes et sur de nouvelles initiatives.

Ces résultats marquent la dernière année de performance de la directrice générale, Leila Fourie, qui quittera ses fonctions à la fin du mois de mars, après sept années passées à ce poste. Valdene Reddy prendra le relais à partir du 1er avril.

Points clés à retenir

Les résultats du JSE reflètent une reprise plus générale des marchés financiers sud-africains. La baisse de l'inflation, les réductions de taux d'intérêt et l'amélioration du sentiment des investisseurs ont soutenu la valorisation des actions en 2025. Les entrées de portefeuilles étrangers ont augmenté, les investisseurs mondiaux recherchant des rendements sur les marchés émergents. Les rendements obligataires ont baissé et le rand s'est raffermi pendant une partie de l'année, ce qui a contribué à l'amélioration des conditions de marché. L'augmentation de l'activité commerciale stimule généralement les revenus de la bourse par le biais des frais de transaction, des cotations et des services de données de marché. Le JSE opère sur les marchés des actions, des produits dérivés, des obligations et des matières premières, offrant ainsi des sources de revenus diversifiées. Le bénéfice record et le dividende spécial témoignent de la confiance dans la génération de liquidités et la solidité du capital. Toutefois, les revenus de la bourse restent liés aux cycles du marché. La pérennité des performances dépendra du maintien des volumes d'échanges, des nouvelles cotations et de la croissance économique en Afrique du Sud. La transition de la direction intervient à un moment où les performances financières sont solides et les niveaux de marché élevés, et où l'accent est mis sur le maintien de la dynamique dans un contexte mondial changeant.