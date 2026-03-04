Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 mars 2026

revue de presse

Sénégal: La France "partiellement favorable" à l'extradition de Madiambal Diagne

La justice française a rendu mardi matin un avis "partiellement favorable" concernant l'extradition de Madiambal Diagne, patron de presse sénégalais, critique du pouvoir de son pays. La cour d'appel de Versailles a justifié dans un communiqué avoir émis un avis "partiellement favorable sur la demande d'extradition, compte-tenu de la prescription partielle d'une partie des faits visés".

« Pour l'instant, l'État français n'est pas encore en cause ; c'est la justice française qui a statué, qui a rendu une décision susceptible de faire l'objet de certains recours. Nous ferons le point une fois que toutes les procédures judiciaires auront été épuisées, et à ce moment-là, il sera clair que, dans tous les cas, la décision de l'État français pourra elle-même faire l'objet d'un recours. Et nous sommes dans un État de droit, comme je l'ai dit, et c'est parce que j'ai confiance dans la justice française, dans l'État de droit français, que je suis venu ici en France. », a déclaré Madiambal Diagne, magnat des médias sénégalais. (Source: Africanews)

L'AAMFI nomme le Dr Corneille Karekezi Président de son conseil de gouvernance

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'Alliance des Institutions Financières Multilatérales Africaines (AAMFI) a nommé Dr Corneille Karekezi au poste de président de son conseil de gouvernance. Dr Karekezi succède à Samaila Zubairu, président-directeur général de l'Africa Finance Corporation (AFC), qui a été le deuxième président de l'Alliance depuis sa création en 2024.

Cette nomination a été confirmée lors de la neuvième réunion du Conseil de gouvernance de l'AAMFI, qui s'est tenue le 14 février 2026, en marge de la 39e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (Sommet de l'UA) à Addis-Abeba, en Éthiopie. ( Source: Afreximbank)

Côte d’Ivoire: Levée de 66 Milliards de Fcfa sur le marché obligataire régional

Organisée par Umoa-Titres au compte de l’Etat de Côte d’Ivoire, la séance d’adjudication du 3 mars 2026 portait sur un montant mis en jeu de 60 milliards de FCFA, dont 15 milliards au titre des offres non compétitives (ONC).

À l’issue de l’opération, l’émetteur a retenu 66 milliards de FCFA de soumissions, soit un dépassement de l’enveloppe initiale, sur un total de 98,3 milliards proposés par les investisseurs. Le taux de couverture global a atteint 163,83 %, témoignant d’une demande soutenue de la part des souscripteurs, principalement domiciliés en Côte d’Ivoire. Le taux de couverture des soumissions retenues s’est établi à 110 %, pour un taux d’absorption de 67,14 % (Source: Apanews)

L'Égypte assure pouvoir relayer le pétrole saoudien vers la Méditerranée

Avec le détroit d'Ormuz bloqué par l'Iran, l'Égypte se positionne comme alternative pour le transport de pétrole saoudien vers la Méditerranée via le port de Yanbu et l'oléoduc de Sumed, offrant ainsi une route sécurisée pour l'approvisionnement mondial en hydrocarbures.

L'Égypte importe du pétrole brut de la compagnie saoudienne Aramco via le port saoudien de Yanbu, situé non pas dans le Golfe mais sur la Mer Rouge.

Cela "nous permet non seulement d'approvisionner l'Egypte, mais aussi de recevoir du pétrole brut d'Arabie saoudite et de le transporter, via le port et l'oléoduc de Sumed, vers la Méditerranée", a déclaré le ministre Karim Badawi, lors d'une conférence de presse. L'oléoduc de Sumed relie Aïn Sokhna, ville du Golfe de Suez à l'extrémité nord de la Mer Rouge, à Alexandrie, sur la Méditerranée. (Source: Africa Radio)

Regragui de retour au Maroc pour résilier son contrat : fin officielle d'un cycle chez les Lions de l'Atlas

Walid Regragui, ancien sélectionneur des Lions de l'Atlas, est arrivé au Maroc afin de finaliser la résiliation de son contrat avec la Fédération royale marocaine de football. Cette démarche administrative acte officiellement la fin de son mandat, quelques semaines après la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et plusieurs jours de spéculations autour de son avenir.

Si la Fédération avait, dans un premier temps, tenté de calmer les rumeurs, l'issue ne faisait guère de doute en coulisses. Épuisé par trois années intenses à la tête de l'équipe nationale, Walid Regragui aurait lui-même souhaité tourner la page. (Source: Afrik.com)

A Madagascar, l'élection présidentielle fixée à novembre 2027 au plus tard

Le président de transition malgache, Michaël Randrianirina, a remis, le 28 février, à la Communauté de développement d'Afrique australe, un « programme de la refondation » devant aboutir à la « rédaction de la Constitution de la Vᵉ République ».

L'ultimatum posé en décembre 2025 par la Communauté de développement d'Afrique australe a été respecté. Le président de transition malgache, Michaël Randrianirina, a remis à l'organisation sous-régionale, samedi 28 février, une feuille de route présentée comme un « programme de la refondation ». Divisé en quatre phases, le processus doit aboutir, fin 2027, à l'instauration d'une « République nouvelle ». (Source: Le Monde Afrique)

Le Ghana souhaite industrialiser son agriculture avec l'aide de la Chine

À Accra, lors du gala du Nouvel An chinois, le message était clair : il ne s'agit plus d'acheter à l'étranger, mais de produire sur place, avec des partenaires chinois engagés dans des coentreprises.

Le ministre de l'Agriculture a présenté un plan ambitieux centré sur le programme intégré de développement du palmier à huile (2026–2032). Il prévoit 100 000 hectares de nouvelles plantations, 250 000 emplois et une baisse marquée des importations, qui pèsent sur les réserves en devises. (Source: RFI)

Google ouvre les candidatures pour un accélérateur d'IA centré sur l'Afrique

Google Accelerator Africa 10 offre un programme "AI First" de 12 semaines pour les startups de série A en Afrique qui se concentrent sur les solutions d'IA, en fournissant une expertise technique, des outils d'IA et un mentorat.

Le programme vise à soutenir les startups dont la traction est avérée, les produits évolutifs et le marché clair, et qui relèvent les défis de l'adoption de l'IA dans les domaines de la fintech, de la santé, de l'agriculture, de la logistique et des logiciels d'entreprise. (Source: Daba Finance)

La Cedeao va créer une force de 2.000 hommes pour lutter contre le jihadisme

Les États ouest-africains ont décidé pendant le week-end à Freetown de créer une force de 2.000 hommes pour lutter contre le jihadisme qui progresse dans la région, a appris l'AFP mardi de sources diplomatique et militaires proches de l'organisation régionale Cedeao.

Cette force anti-jihadiste, dite "d'attente", sera composée d'hommes stationnés dans leurs pays d'origine et disponibles pour être déployés en cas de besoin.

Elle est évoqué depuis des années par les pays membres de la Communauté des États membres de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao, 12 États) où différents groupes jihadistes étendent leurs actions. (Source: TV5 Monde Afrique)

Burkina Faso: Le gouvernement suspend les célébrations festives du 8 mars

Au Burkina Faso, la ministre de la Famille, Pélagie Kaboré, a annoncé lundi la suspension des festivités du 8 mars. La Journée internationale des droits des femmes sera désormais marquée par des initiatives concrètes et durables visant à renforcer l'autonomisation économique des femmes dans les 17 régions du pays, dans le cadre des priorités du président Ibrahim Traoré. (Source: Africa24)