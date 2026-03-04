Afrique Centrale: Conflit en RDC - Washington sanctionne l'armée rwandaise pour son 'soutien opérationnel direct' au M23

Dakar — Les Etats-Unis d'Amérique ont officialisé leur décision de sanctionner l'armée rwandaise pour son "soutien opérationnel direct" au mouvement rebelle du M23 et à ses alliés dans le conflit les opposant à l'armée de la République démocratique du Congo (RDC), a-t-on appris de source médiatique.

L'officialisation de cette décision entraine de fait le placement de l'armée rwandaise sur la liste américaine des sanctions, entrainant concrètement le gel de ses avoirs aux Etats-Unis et l'interdiction de toute transaction avec des personnes ou entreprises américaines.

Selon le site d'information de RFI (Radio France internationale), les sanctions annoncées par le Bureau américain de contrôle des avoirs étrangers cible également quatre officiers rwandais : le chef d'état-major général de l'armée, le général Mubarakh Muganga, le chef d'état-major de l'armée de terre, Vincent Nyakarundi, l'ancien chef des forces spéciales rwandaises, Ruki Karusisi et son remplaçant, Stanislas Gashugi.

Dans des propos rapportés par la même source, Thomas Pigott, un porte-parole du Département d'Etat américain laisse entendre que ces sanctions avaient été agitées après que le mouvement rebelle du M23 soutenu par le Rwanda ont pris le contrôle de la localité d'Uvira, dans l'Est de la RDC en violation manifeste de l'annonce d'accords de règlement du conflit signé le 27 juin 2025 à Washington.

Ces accords visent à mettre fin à des décennies de conflits dans l'Est congolais et à établir un mécanisme de coordination de la sécurité entre le Rwanda et la RDC. Ils réaffirment en même temps l'engagement des parties prenantes à promouvoir l'intégration économique régionale et favoriser la paix et la prospérité.

Thomas Pigott insiste sur le fait que le M23 était responsable de graves violations des droits humains, de violences contre des civils, y compris des femmes et des enfants. "C'est le soutien continu de l'armée rwandaise et de sa haute hiérarchie qui a permis au M23 de s'emparer de territoires souverains de la RDC et de poursuivre ces exactions", a soutenu l'officiel américain.

Il a martelé que l'annonce de ces sanctions illustre la détermination de son pays à faire respecter les accords de Washington.

De son côté le gouvernement rwandais fait observer que les sanctions américaines " ciblent injustement une seule partie au processus de paix, déforment la réalité et altèrent les faits du conflit dans l'est de la RDC".

Dans un communiqué rendu public après l'annonce des sanctions américaines, Kigali accuse à son tour l'armée congolaises de perpétrer des "attaques par drones, qualifiées de répétées et indiscriminées, et des d'offensives terrestres en violation du cessez-le-feu".

"Des sanctions à sens unique ne font malheureusement qu'encourager le gouvernement de la RDC dans sa volonté de privilégier une solution militaire", a dans la foulée réagi la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo, dans un message publié sur le réseau social X.