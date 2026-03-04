Afrique: Abu Dhabi 2026 - L'énergie intelligente au service de la compétitivité

Les 28 et 29 avril 2026, la capitale des Émirats arabes unis accueillera la deuxième édition de l'Innovation Summit Middle East & Africa, organisée par Schneider Electric. Prévu à Abu Dhabi, l'événement réunira plus de 2 000 dirigeants, experts technologiques et décideurs publics autour d'un thème central : « Advancing Energy Tech to Power Intelligence ». Un mot d'ordre qui résume les enjeux d'une région confrontée à la double pression de la transition énergétique et de l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle.

Dans un contexte mondial marqué par l'accélération de la transformation numérique, l'énergie s'impose comme le socle de la compétitivité. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la consommation mondiale d'électricité devrait progresser de 3,6 % par an entre 2026 et 2030. Dans le même temps, la montée en puissance des charges de travail liées à l'IA pourrait entraîner une hausse de 160 % de la consommation énergétique des centres de données d'ici la fin de la décennie.

Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la pression est déjà palpable. La consommation d'électricité y a triplé depuis 2000 et pourrait encore croître de 3 à 4 % par an, pour atteindre une hausse cumulée de 50 % d'ici 2035. Urbanisation rapide, climatisation massive et dessalement de l'eau accentuent la tension sur les réseaux. Face à cette dynamique, la modernisation des infrastructures électriques devient une priorité stratégique.

Le choix d'Abu Dhabi pour accueillir le sommet illustre cette ambition. La capitale émirienne s'affirme comme un carrefour régional de la transition énergétique et des infrastructures numériques, portée par les objectifs de neutralité carbone des Émirats arabes unis et par des investissements soutenus dans les réseaux intelligents et les technologies digitales. La convergence entre stratégie énergétique et stratégie numérique s'y traduit par une vision claire : sans énergie fiable, décarbonée et résiliente, pas d'économie numérique performante.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le sommet mettra en avant une approche intégrée fondée sur l'électrification, l'automatisation et la digitalisation. Bâtiments, centres de données, installations industrielles et réseaux électriques sont appelés à devenir des écosystèmes interconnectés, capables d'optimiser leur performance en temps réel grâce à l'intelligence artificielle. Un CEO Forum, organisé en partenariat avec Forbes Middle East, rassemblera une centaine de dirigeants autour des priorités de l'intelligence énergétique, avec l'appui analytique de Bain & Company.

Au-delà des débats, l'Innovation Hub Experience offrira des démonstrations concrètes de solutions technologiques visant à moderniser les réseaux, améliorer l'efficacité énergétique et renforcer la résilience des infrastructures critiques. Des retours d'expérience issus de plus de 80 pays seront partagés. En Afrique, des projets ont déjà permis de réduire significativement l'empreinte carbone des installations électriques ou d'optimiser la gestion des réseaux grâce à des outils numériques avancés.

Les centres de données, en particulier, cristallisent les enjeux. Avec la généralisation du cloud computing et du calcul haute performance, ils concentrent des besoins croissants en capacité électrique, en refroidissement et en continuité de service. Le défi consiste désormais à concilier performance technologique et sobriété énergétique, grâce à des architectures pilotées par logiciel et des systèmes capables d'anticiper les pics de consommation.

À l'intersection de l'énergie et du numérique, le rendez-vous d'Abu Dhabi ambitionne ainsi de poser les bases d'une nouvelle compétitivité régionale. Dans un monde où l'intelligence artificielle redéfinit les chaînes de valeur, l'intelligence énergétique apparaît plus que jamais comme un levier stratégique pour le Moyen-Orient et l'Afrique.