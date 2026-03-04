Sénégal: BRVM - Le titre Tractafric Motors Côte d'Ivoire occupe la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours pour la seconde journée consécutive

3 Mars 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 3 mars 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre Tractafric Motors Côte d'Ivoire occupe, pour la seconde journée consécutive, la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours avec 7,46%.

Le cours de cette valeur passe ainsi de 4 890 FCF la veille à 5 255 FCFA ce 3 mars 2026, soit une augmentation de 365 FCFA. Au 30 septembre 2025, la société Tractafric Motors Côte d'Ivoire a réalisé un résultat net de plus de 2 milliards FCFA contre plus de 708 millions FCFA, soit une forte hausse de 182,47%. En dehors de Tractafric Motors Côte d'Ivoire, le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SODECI Côte d'Ivoire (plus 7,42% à 8 110 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 7,36% à 2 335 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (plus 5,60% à 3 300 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (plus 4,71% à 1 780 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Coris Bank International Burkina Faso (moins 7,47% à 13 000 FCFA), Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (moins 7,45% à 2 050 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,42% à 5 365 FCFA), ERIUM Côte d'Ivoire (moins 7,41% à 2 685 FCFA) et Uniwax Côte d'Ivoire (moins 7,38% à 2 135 FCFA).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La valeur totale des transactions passe de 24,646 milliards FCFA la veille à 4,994 milliards FCFA ce mardi 3 mars 2026.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 68,888 milliards, en passant de 16 071,815milliards FCFA la veille à 16 140,703 milliards FCFA ce mardi 3 mars 2026.

Celle du marché des obligations est en baisse de 2,601 milliards FCFA, à 11 409,806 milliards FCFA contre 11 412,407 milliards FCFA la veille.

Les indices de la bourse sont tous en vert. L'indice BRVM Composite enregistre ainsi une hausse de 0,43 % à 418,63 points contre 416,85 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a gagné 0,66% à 196,25 points contre 194,96 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige est en progression de 0,32% à 164,77 points contre 164,25 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Principal a progressé de 0,20% à 289,72 points contre 289,15 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une progression de 0,43% à 161,21 points contre 160,52 points la veille.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.