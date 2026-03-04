Sénégal: BRVM - Le titre Tractafric Motors Côte d'Ivoire occupe la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours pour la seconde journée consécutive

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 3 mars 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre Tractafric Motors Côte d'Ivoire occupe, pour la seconde journée consécutive, la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours avec 7,46%.

Le cours de cette valeur passe ainsi de 4 890 FCF la veille à 5 255 FCFA ce 3 mars 2026, soit une augmentation de 365 FCFA. Au 30 septembre 2025, la société Tractafric Motors Côte d'Ivoire a réalisé un résultat net de plus de 2 milliards FCFA contre plus de 708 millions FCFA, soit une forte hausse de 182,47%. En dehors de Tractafric Motors Côte d'Ivoire, le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SODECI Côte d'Ivoire (plus 7,42% à 8 110 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 7,36% à 2 335 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (plus 5,60% à 3 300 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (plus 4,71% à 1 780 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Coris Bank International Burkina Faso (moins 7,47% à 13 000 FCFA), Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (moins 7,45% à 2 050 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,42% à 5 365 FCFA), ERIUM Côte d'Ivoire (moins 7,41% à 2 685 FCFA) et Uniwax Côte d'Ivoire (moins 7,38% à 2 135 FCFA).

La valeur totale des transactions passe de 24,646 milliards FCFA la veille à 4,994 milliards FCFA ce mardi 3 mars 2026.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 68,888 milliards, en passant de 16 071,815milliards FCFA la veille à 16 140,703 milliards FCFA ce mardi 3 mars 2026.

Celle du marché des obligations est en baisse de 2,601 milliards FCFA, à 11 409,806 milliards FCFA contre 11 412,407 milliards FCFA la veille.

Les indices de la bourse sont tous en vert. L'indice BRVM Composite enregistre ainsi une hausse de 0,43 % à 418,63 points contre 416,85 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a gagné 0,66% à 196,25 points contre 194,96 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige est en progression de 0,32% à 164,77 points contre 164,25 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Principal a progressé de 0,20% à 289,72 points contre 289,15 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une progression de 0,43% à 161,21 points contre 160,52 points la veille.