Niger: Les syndicats d'enseignants dénoncent des retards de paiement des contractuels

Au Niger, la Dynamique des syndicats du secteur de l'éducation alerte sur la situation des enseignants contractuels, certains n'ayant pas été payés depuis plusieurs mois. Les syndicats demandent au gouvernement de trouver rapidement une solution, faute de quoi ils engageront des actions. Les enseignants nigériens ont déjà observé plusieurs mouvements de grève l'an dernier.

Au Niger, « la patience des contractuels a atteint ses limites », affirme dans son communiqué la Dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation, qui regroupe une trentaine de structures du secteur. Une « situation intolérable », peut-on lire. Les retards de paiement se sont transformés en arriérés, détaille une source syndicale. Des enseignants contractuels, qui ne sont pas encore intégrés à la fonction publique, attendent d'être payés, parfois depuis trois mois. Or, poursuit cette même source, « Le salaire est vital. On ne peut pas continuer à travailler sans toucher son dû pendant si longtemps ».

Les syndicats dénoncent une discrimination alors même que les contractuels représentent une très grande partie du corps enseignant au Niger. Ils demandent donc le paiement des arriérés. Si aucune solution n'est trouvée rapidement, préviennent-ils, des actions seront engagées pour faire valoir leurs droits.

Les syndicats d'enseignants ont débrayé à plusieurs reprises, au cours de l'année dernière. Début janvier, alors qu'ils avaient déposé un nouveau préavis de grève, les autorités nigériennes avaient donné le feu vert au recrutement de plus de 11 000 enseignants contractuels dans la fonction publique.