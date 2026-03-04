Cote d'Ivoire: SIA 2026 - Le président Dally Jules invite la diaspora dans l'hévéaculture

La Fédération des Opa de producteurs de la filière hévéa de Côte d'Ivoire (Fph-CI) a rencontré la diaspora ivoirienne à l'occasion d'une conférence qu'elle a organisée le 28 février 2026, à Nanterre, en marge du Salon international de l'agriculture de Paris. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du développement de la filière hévéa au profit des producteurs.

Le président du Conseil d'administration de la Fph-CI, Dally Jules, a lancé un appel aux investisseurs issus de la diaspora afin qu'ils s'engagent dans le renouvellement et l'extension des plantations d'hévéa.

« Dans sa marche vers une hévéaculture durable, compétitive et équitablement rémunératrice pour les acteurs de la chaîne de valeur, des défis conjoncturels et structurels se posent. En réponse, l'Association des professionnels du caoutchouc naturel (Apromac) a mis en place le Programme d'urgence de renouvellement et d'extension (Pure). L'atteinte des objectifs de ce programme passe par une parfaite compréhension des enjeux, une adhésion effective des acteurs, une synergie d'actions ainsi qu'un accompagnement institutionnel et technique.

La présence de la filière hévéa à Paris constitue une opportunité de présenter les défis, les enjeux et les leviers de mise en oeuvre du Pure à un parterre de personnalités distinguées et à une diaspora ivoirienne forte de ses hommes, de ses femmes et d'investisseurs potentiels, souvent déjà détenteurs de plantations d'hévéa en Côte d'Ivoire », a déclaré le Pca Dally Jules, en présence de Charles-Emmanuel Yacé, président du Conseil d'administration de l'Apromac.

Ce dernier a, par ailleurs, animé une conférence consacrée au Pure, mettant l'accent sur sa contribution à l'amélioration des revenus des producteurs, l'un des enjeux majeurs du programme, ainsi que sur sa capacité à transformer durablement l'économie des zones rurales.

Le programme prévoit la création et la réhabilitation de 500 000 hectares sur dix ans, soit 50 000 hectares par an, afin de sécuriser l'approvisionnement des unités industrielles et d'améliorer durablement les revenus de plus de 240 000 producteurs. Un objectif ambitieux.

Pour la Fph-CI, cette expansion du verger constitue la condition essentielle d'une hausse durable des revenus des producteurs et d'une dynamisation économique des zones rurales.

En invitant explicitement les Ivoiriens de l'extérieur à intégrer le Pure, la Fph-CI positionne la diaspora comme un partenaire stratégique, établissant une convergence entre producteurs, investisseurs expatriés et institutions autour d'un objectif commun : faire de l'hévéaculture un moteur durable de prospérité territoriale en Côte d'Ivoire.