Cote d'Ivoire: Religion/Eckankar - Béné Lawson veut exhorter les hommes à expérimenter la voix de Dieu

L'Aide spirituelle Eck régionale (Resa), Béné Lawson, présentera l'édition 2026 du Congrès régional Eck de l'aventure de l'Âme à Abidjan, autour du thème : « Expérimentez la voix secrète de Dieu pour une vie spirituelle plus épanouie ».

Afin d'inciter le public à prendre part à cette rencontre d'Eckankar, la voie de la liberté spirituelle, qui se tiendra du 6 au 8 mars 2026, Béné Lawson éclaire les fidèles et les sympathisants sur les enjeux, le contenu et la portée spirituelle de cette activité majeure.

« Ce thème invite les participants à réapprendre à écouter cette voix intérieure, à reconnaître les messages de l'Âme et à les intégrer dans leur vie quotidienne. En cultivant cette écoute, il devient possible de prendre des décisions plus justes, de réduire les inquiétudes et de développer une paix intérieure durable », a expliqué l'invité spécial du congrès, conférencier principal et représentant du Mahanta, le chef spirituel d'Eckankar.

Selon lui, cette voie spirituelle « met à la disposition de tous des outils simples et accessibles. Le premier est le chant sacré du HU, qui ouvre le coeur, apaise l'esprit et favorise la perception de la guidance intérieure. Les exercices spirituels Eck, qui sont des formes de prières créatives, contribuent également à l'élévation de la conscience et à une meilleure clarté intérieure », a-t-il ajouté.

Il convient de souligner que le Congrès Eck régional de l'aventure de l'Âme est un grand rassemblement spirituel ouvert à tous. Il vise à faire connaître au grand public les fondements des enseignements d'Eckankar et à aider chacun à mieux comprendre sa nature intérieure et à renforcer sa relation avec le divin.

L'événement sera ponctué de témoignages personnels de membres d'Eckankar, illustrant la manière dont Dieu agit dans leur vie quotidienne. Les participants prendront également part à des ateliers et à des tables rondes, offrant un cadre d'échanges et de partage d'expériences spirituelles pour ceux qui le souhaitent.