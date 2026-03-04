Afrique: Crise au Moyen-Orient - L'Iran appelle la communauté internationale à agir pour préserver la paix

Au quatrième jour de la crise qui secoue le Moyen-Orient, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en Côte d'Ivoire, Seyed Gholamreza Meigoni, a animé une conférence de presse ce mardi 3 mars 2026. Il a appelé la communauté internationale, et particulièrement le Conseil de sécurité des Nations Unies, à se mobiliser afin d'éviter une escalade régionale.

L'ambassadeur a indiqué que, le 28 février 2026, des frappes militaires ont visé plusieurs sites en Iran, dans un contexte où des discussions diplomatiques étaient en cours sur le programme nucléaire iranien. Il a rappelé que la République islamique d'Iran participait à un nouveau cycle de négociations à Genève le 26 février dernier, et que des rencontres techniques étaient prévues à Vienne afin de poursuivre les échanges.

S.E.M. Seyed Gholamreza Meigoni a souligné que l'Iran demeure attaché au cadre juridique international, notamment aux dispositions de la Charte des Nations Unies. Il a réaffirmé que son pays considère exercer son droit à la légitime défense, conformément à l'article 51 de ladite Charte, tout en insistant sur le fait que la priorité reste la préservation de la stabilité régionale.

Revenant sur le dossier nucléaire, il a rappelé que l'Iran est membre de l'Agence internationale de l'énergie atomique (Aiea) et que ses installations sont soumises aux mécanismes de contrôle prévus par les accords internationaux. Il a également évoqué l'accord de 2015, le Plan d'action global commun (Jcpoa), estimant que les difficultés rencontrées dans sa mise en oeuvre ont contribué aux tensions actuelles.

L'ambassadeur a, par ailleurs, appelé la communauté internationale, et en particulier le Conseil de sécurité des Nations Unies, à jouer pleinement son rôle dans la prévention de l'escalade et la promotion du dialogue. Il a indiqué que son pays a sollicité la tenue d'une réunion d'urgence afin d'examiner la situation et d'encourager une solution conforme au droit international.

Il a tenu à souligner que l'Iran accorde une grande importance à ses relations de bon voisinage et n'entend pas porter atteinte à la stabilité des pays de la région. Il a réaffirmé l'attachement de son pays au respect mutuel, à la souveraineté des États et au règlement pacifique des différends.

« La question qui se pose aujourd'hui est celle de la place de la diplomatie dans le système international », a-t-il déclaré, exprimant le souhait que le dialogue et les mécanismes multilatéraux retrouvent toute leur efficacité.

Selon lui, ces développements ont profondément affecté la dynamique diplomatique engagée. Il a également exprimé la préoccupation de son pays face aux conséquences humaines et matérielles des frappes, évoquant des pertes civiles, notamment parmi les femmes et les enfants, et rappelant les principes du droit international relatifs à la souveraineté des États et à la protection des populations.

S.E.M. Seyed Gholamreza Meigoni a enfin assuré que la République islamique d'Iran reste attachée à la défense de son intégrité territoriale et de sa souveraineté, tout en appelant à la responsabilité collective pour préserver la paix et la sécurité régionales et internationales.