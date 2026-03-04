Cote d'Ivoire: Coopération - Dominique Ouattara reçoit le chargé d'affaires américain

La Première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a reçu en audience, ce mardi 3 mars 2026, à ses bureaux de Cocody, Junaid Munir, chargé d'affaires de l'Ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire.

Il était accompagné de Jenny Bah, première secrétaire de la Section politique et économique de l'Ambassade.

Au cours de cette rencontre, les échanges ont porté sur la qualité des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, ainsi que sur les actions menées par la Première dame en faveur des enfants ivoiriens et africains.

Mme Dominique Ouattara a également évoqué sa participation prochaine au sommet organisé à Washington par la Première dame des États-Unis, Melania Trump, prévu du 24 au 25 mars 2026.

La Première dame a exprimé sa gratitude à ses hôtes pour cette visite empreinte de cordialité et de renforcement des liens bilatéraux.