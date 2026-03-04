Congo-Brazzaville: Journée du 8 mars - Une élection Miss Cuvette sera organisée à Owando

Le comité d'organisation de l'élection Miss Cuvette a transmis, le 2 mars, les documents préparatoires de l'événement à la marraine, Messilah Nzoussi, avec laquelle il a peaufiné les derniers réglages de ce concours de beauté départemental.

Le document transmis à la marraine présente avec détails le plan organisationnel de l'élection ainsi que l'ensemble du calendrier des activités officielles prévues. Selon la marraine, l'élection Miss Cuvette se déroulera le 8 mars, à 20 heures précises, à l'hôtel la "Vouma" à Owando, chef-lieu de ce département. L'événement fait partie des activités retenues pour la célébration de la Journée internationale des droits des femmes.

L'élection mettra en compétition les candidates qui viendront de tous les districts qui composent le département de la Cuvette, à savoir Makoua, Ntokou, Boundji, Ngoko, Oyo et Owando centre.

A l'occasion, ces demoiselles feront valoir leur beauté physique devant un jury aguerri qui, en tenant compte des critères préalablement retenus, va extirper du lot la plus belle fille de la Cuvette. Une aurore qui devra, à la longue, représenter le département de la Cuvette partout ailleurs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour la marraine de l'événement, cette élection sera une façon de célébrer la beauté des femmes de cette contrée du Nord Congo, afin de restituer ou de rétablir l'honneur qui leur est dû.

« A l'élection Miss Cuvette, nous ne célébrerons pas que la beauté, mais aussi les valeurs et la sagesse que la femme incarne. Ce n'est pas anodin que cette élection soit prévue le 8 mars, Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Cette fois-ci, nous allons célébrer les femmes qui ne sont pas entendues dans la société, car le plus souvent, la visibilité n'est donnée qu'aux femmes vivant dans les grandes villes, au détriment de celles qui habitent les départements.

Je suis donc contente de les accompagner dans ce processus », a souligné Messilah Nzoussi. En marge de l'élection dont l'accès sera libre, il est prévu le lendemain une marche populaire et un entretien spécial avec les Miss, a précisé la marraine.