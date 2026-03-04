Congo-Brazzaville: Election présidentielle - La direction locale de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso à Makélékélé 4 opte pour des rencontres de proximité

La série des rencontres de proximité de la direction de campagne locale du candidat Denis Sassou N'Guesso, à Makélékélé 4, a débuté par la descente dans les quartiers 107 et 108 à Kingouari. Le directeur local de capagbe, Claude Ayessa, a été accompagné de la citoyenne d'honneur de cet arrondissement, Belinda Ayessa.

Au lendemain de la tenue du meeting musclé à la place de l'usine de Kinsoundi, la direction locale de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso s'est déployée dans les quartiers 107 et 108 de Kingouari où elle est allée sensibilisée la population de ces quartiers en présence de leurs chefs, Léon Massmba et Paul Binouéta Bazangoula. L'objectif a été de vulgariser le projet de société du candidat, « Accélérer la marche vers le développement», présenté comme une réponse aux attentes de la population.

S'adressant à la foule immense qui avait envahi l'espace Divine 2, le directeur local de campagne a invité les habitants de Makélékélé 4 à se mobiliser massivement, le 15 mars, afin d'assurer une victoire écrasante à leur candidat dès le premier tour.

« Chers mamans et papas, si nous nous rassemblés ici aujourd'hui, c'est pour parler d'un sujet capital: l'élection présidentielle. Cette élection a plusieurs candidats, mais le notre, c'est Denis Sassou N'Guesso. Un candidat qui incarne l'expérience, la paix et la stabilité. C'est pourquoi, je vous invite tous, le 15 mars prochain, à aller voter notre candidat, Denis Sassou N'Guesso », a appelé Claude Ayessa.

Pour sa part, la citoyenne d'honneur de Makélékélé, Bélinda Ayessa, a épaté l'auditoire lors de sa prise de parole en langue vernaculaire. « Aujourd'hui c'est compliqué. C'est le président Denis Sassou N'Guesso qu'on va voter », a-t-elle lancé.

Ces propos ont mis tout le monde dans la joie. Les rires et acclamations venus de partout. Puis elle ajouté: « Si quelqu'un nous a déjà aidés, nous devons le soutenir, le voter, afin qu'il continue à le faire davantage. Ainsi; notre pays connaîtra un profond changement, parce qu'il n'a pas encore fini son travail. Votons tous Denis Sassou N'Guesso, parce qu'il est le candidat idéal. Ceci étant, le 15 mars, allons tous massivement le voter ».

Très éblouies, les mamans des quartiers 107 et 108 ont exprimé leur désir de voter massivement le candidat Denis Sassou N'Guesso. « Le dimanche 15 mars, ce sera un coup KO. Il n'y a pas un autre candidat que lui. C'est notre président, notre papa, c'est lui que nous allons voter », ont-elles promis.

Après les quartiers 107 et 108, les descentes vont se poursuivre dans d'autres de Makélékélé 4.