Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Une campagne de proximité bat son plein à Ouenzé 1

L'équipe locale de campagne du candidat de la Majorité présidentielle, Denis Sassou N'Guesso, dans la première circonscription électorale de Ouenzé, cinquième arrondissement de Brazzaville, multiplie des stratégies en vue de rallier plusieurs électeurs à sa cause.

La direction locale de campagne à Ouenzé 1 réalise un travail titanesque en silence depuis les premières heures du 28 février, jour du lancement officiel de la campagne électorale.

Le tout a commencé par l'installation des affiches à l'effigie du président-candidat dans les principales artères de la circonscription électorale. Ainsi, les panneaux et espaces autorisés étaient progressivement recouverts. Une mobilisation qui s'est poursuivie toute la journée, surtout lorsque la population a pris d'assaut le gymnase du lycée de la Révolution.

En effet, hommes, femmes et jeunes étaient venus nombreux assister à la retransmission en direct de la cérémonie de lancement officiel de la campagne du candidat depuis Pointe-Noire.

Cette cérémonie qui a marqué le lancement officiel de la campagne électorale du candidat de la Majorité présidentielle a donné lieu aux actions de terrain. Chargée de la mobilisation des personnes vulnérables et des confessions religieuses dans l'équipe locale de campagne de Denis Sassou N'Guesso à Ouenzé 1, Marina Mondelé est depuis ce jour là en contact permanent et direct avec les potentiels électeurs en faisant le porte-à-porte, dans les trois quartiers que compte cette circonscription électorale.

A chaque sortie, elle rencontre la population la plus vulnérable. Ainsi, outre la distribution de kits électoraux, des séquences de raffermissement de l'espoir et de l'espérance, un accent est mis sur la sensibilisation au civisme et à la responsabilité électorale en jouant, malgré la vulnérabilité, le jeu électoral. A cela, s'ajoutent des actes d'égaiement à travers des chants et danses pour rehausser l'éclat et la convivialité de ces contacts.

Les rencontres avec les personnes en situation de fragilité sociale donnent lieu, dans la plupart des cas, à l'enregistrement des malades dans une perspective de leur prise en charge médicale par l'équipe. Marina Mondelé est aussi à l'écoute des personnes vivant avec handicap en leur apportant une assistance en rapport avec la situation particulière de chaque citoyen en difficulté.

Après l'organisation du culte interreligieux pour la consolidation de la paix dans le 5e arrondissement, le 1er mars, la direction locale de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso à Ouenzé 1 est à pied d'oeuvre dans les quartiers 51, 54 et 59. Dirigée par Juste Désiré Mondelé, également porte-parole en charge des questions politiques du président sortant, cette équipe locale de campagne ne veut pas qu'une seule voix échappe à son candidat. D'où ses appels à répétition à lutter contre le taux d'abstention qui pourrait être un inconnu dans cette bataille.

Notons que cette équipe a déjà à son actif des cultes de prières pour la paix, la stabilité du pays en cette période électorale, visites des veuves, orphelins, personnes du 3e âge. Les organisateurs estiment que cette stratégie de terrain déjà expérimentée par le passé a toujours donné de très bons résultats.