Soudan: Une délégation d'avocats de Grande-Bretagne arrive au Soudan pour poursuivre les EAU et les leaders de milice

L'union soudanais des avocats a annoncé l'arrivée d'une délégation d'avocats de Grande-Bretagne dans les prochains jours pour porter des plaintes contre les Émirats, des individus et les leaders de la milice rebelle et leurs collaborateurs à l'intérieur et à l'extérieur du pays devant les tribunaux britanniques, ainsi que pour discuter la compensation du peuple soudanais et de la réparation des préjudices de meurtre, pillage et toutes sortes de crimes et violations commis par la milice.

Le doyen des avocats soudanais, Zain Al-Abidin Mohamed Hamad, a renouvelé, lors de son discours devant l'Iftar des jeunes des avocats à Port-Soudan aujourd'hui, le soutien de l'union aux forces armées dans la bataille pour la dignité, en d « Sans les sacrifices des forces armées, le jihad et le martyre, cette réunion n'aurait pas eu lieu », appelant à la victoire, au rétablissement du pays et au retour des citoyens en toute sécurité et stabilité.