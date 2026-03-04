Tunisie - Les vols vers l'Arabie Saoudite maintenus (FTAV)

Tunis — Les vols directs au départ de la Tunisie à destination de l'Arabie Saoudite se déroulent de manière régulière et normale, et qu'aucun vol programmé n'a été annulé jusqu'à présent, a indiqué mardi, la Fédération Tunisienne des Agences de Voyage et de Tourisme (FTAV).

Cette annonce intervient dans un contexte de guerre au Moyen-Orient entre les États-Unis et Israël d'une part et l'Iran d'autre part ce qui a entraîné la fermeture temporaire de certains espaces aériens.

Pour les pèlerins tunisiens actuellement présents dans les lieux saints et ayant voyagé via des vols indirects (en transit par des pays ayant temporairement fermé leur espace aérien), la FTAV a précisé que les agences de voyages, en coordination avec les autorités saoudiennes, mettent tout en œuvre pour leur assurer les meilleures conditions de séjour. Elles attendent la stabilisation de la situation et la réouverture des espaces aériens afin de permettre un retour rapide des pèlerins en Tunisie.

L'organisation a également, réaffirmé son engagement auprès de ses agences membres pour coordonner avec les compagnies aériennes et adopter une approche flexible à l'égard des pèlerins, notamment en procédant à la reprogrammation ou au réajustement de tout vol susceptible d'être modifié ou annulé.