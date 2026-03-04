Congo-Kinshasa: Les patientes du docteur Denis Mukwege veulent un «Mukwege Day»

4 Mars 2026
Radio France Internationale

En République démocratique du Congo, le docteur Denis Mukwege est mis à l'honneur, en son absence, à travers la célébration du premier « Mukwege Day » ce mardi 3 mars par sa fondation et son hôpital de Panzi, dans le Sud-Kivu. Des survivantes de violences sexuelles soignées par le prix Nobel de la paix veulent que la journée du 1er mars, sa date d'anniversaire, soit reconnue par la communauté internationale pour rendre hommage à son parcours.

Mwavita est une survivante de viol du territoire de Mwenga, au Sud-Kivu, dans l'est de la RDC. Avec son petit drapeau à l'effigie du docteur Mukwege, elle est venue vanter celui qui lui a donné l'espoir de revivre. « J'ai connu le viol à Kamituga et on m'a transféré vers son hôpital en état d'inconscience. Quand j'ai repris connaissance, je me rappelle avoir vu seulement des blouses blanches qui m'entouraient et des serre-joints sur mes jambes. Pour la cause des femmes, il faut que cette journée Mukwege soit reconnue mondialement, comme d'autres journées dédiées à des héros ».

Selon le docteur Josué Mungwete, directeur intérimaire de l'hôpital, le monde doit s'approprier cette date. « Nous voulons que le 1er mars soit dédié au docteur Denis Mukwege et qu'on appellera Mukwege Day. Le professeur Mukwege est né le premier jour du mois de la femme. C'est la même chose que le Mandela Day ou que le Houphouët Boigny Day ».

« C'est lui qui a eu le prix Nobel »

Yves Shangalume est le directeur administratif de la Fondation Panzi. Pour lui, la journée Mukwege devrait être un moment de réflexion collective sur les droits des femmes, la paix et la dignité humaine. « Nous avons le seul prix Nobel qu'on a reçu en RDC et c'est lui qui l'a eu. Mais combien sont ceux qui comprennent les valeurs qu'il incarne ? C'est pourquoi nous pensons que cette célébration n'est qu'un début pour que nos enfants apprennent dans les écoles qui il est, et ce qu'il devrait nous donner comme inspiration ».

Pour pérenniser cette journée, la Fondation Panzi vient d'instaurer des bourses en faveur d'élèves qui défendent la dignité des femmes.

