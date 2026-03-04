Cameroun: La dépouille de l'opposant Anicet Ekane remise à sa famille

La dépouille d'Anicet Ekane a été remise, mardi 3 mars, à sa famille, trois mois après sa mort dans des conditions troubles, alors qu'il était détenu au secrétariat d'État à la Défense au plus fort des manifestations contre la réélection de Paul Biya pour un huitième mandat consécutif en octobre 2025. Le corps a aussitôt été acheminé vers Douala, sa ville d'origine. Une poignée de militants de différents partis de l'opposition a assisté à la levée de corps à l'hôpital central de Yaoundé.

Au Cameroun, le corbillard transportant la dépouille d'Anicet Ekane a quitté l'hôpital central de Yaoundé, après trois mois de séquestration sous les applaudissements et les cantiques religieux. « C'est un fils de l'eau que les montagnes ont avalé et craché. La justice est aux mains du Créateur », a estimé Walter Epée, patriarche de la famille Ekane.

Arrêté puis incarcéré fin octobre 2025, au plus fort de la contestation de la victoire de Paul Biya lors de la dernière élection présidentielle, Anicet Ekane, soutien de l'opposant Issa Tchiroma et en proie à de sérieux problèmes de santé, n'a pas survécu à son incarcération.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Le président Ekane a été arrêté debout à la gendarmerie de la région du Littoral. Et aujourd'hui, on nous le restitue couché. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? », a déclaré Maître Meli, avocat des ayants droit du défunt.

Le rapport d'autopsie transmis aux avocats

Les politiques présents ont voulu jouer la carte de l'apaisement, d'autres se refusant à répondre aux questions des journalistes. Pour Maître Akere Muna, ex-candidat à l'élection présidentielle, l'heure est au deuil, mais pas que : « Nous avons des problèmes de gouvernance très durs qui n'ont rien à faire avec la mort des uns et des autres. Je pense que les revendications des Camerounais sont légitimes et justifiées. »

Le rapport d'autopsie d'Anicet Ekane, qui le déclare mort de cause naturelle, a été transmis aux avocats analysent les 16 pages. Il reviendra à la famille de demander une contre-expertise si elle le souhaite.