Afrique: Guerre au Moyen-Orient - L'ambassadeur iranien déplore l'impuissance des Nations unies

Dakar — L'ambassadeur de la République islamique d'Iran au Sénégal, Hassan Asgari a déploré, mardi, à Dakar, l'inefficacité du système des Nations unies à prévenir les conflits alors que son pays fait face depuis samedi à une vague d'attaques menée par les armées américaines et israéliennes.

"Nous constatons l'inefficacité des Nations unies à prévenir et gérer les conflits alors que les Etats-Unis et le régime sioniste sont en train d'appliquer la loi de la jungle", a dit le diplomate lors d'une conférence organisée dans les locaux de la représentation diplomatique iranienne à Dakar.

Il estime que le moment est venu pour les pays libres de s'unir autour d'une organisation capable de préserver la paix et la stabilité dans le monde.

"Si les Nations unies étaient capables d'arrêter le régime sioniste dans les crimes qu'il a commis en Palestine, Gaza, au Liban et dans d'autres pays, on n'assisterait pas aujourd'hui aux attaques illégales auxquelles fait face la République islamique d'Iran", a-t-il regretté.

Le diplomate n'a pas manqué de parler de "trahison", d'une "absence d'engagement sincère" des Etats-Unis après le déclenchement de cette offensive militaire, au moment où Téhéran et Washington étaient en pourparlers. "La nouvelle agression militaire est intervenue alors même que l'Iran et les États-Unis étaient engagés dans un processus diplomatique", a-t-il insisté.

Bien qu'ayant été informé des intentions d'une nouvelle attaque des Américains et des Israéliens, l'Iran a accepté d'entrer en négociation pour montrer à la face de la communauté internationale et l'ensemble des pays du monde "l'illégitimité de tout prétexte à l'agression", a affirmé Hassan Asgari.

Il est d'avis que le peuple iranien peut être fier d'avoir accompli le nécessaire pour éviter la guerre. "A présent, le moment est venu de défendre la patrie et de faire face à l'agression militaire de l'ennemi", a indiqué l'ambassadeur iranien, insistant sur le droit légitime de son pays à se défendre conformément l'article 51 de la Charte des Nations unies.

Il a également déploré les bombardements américains et israéliens "délibérément" dirigés vers des populations civiles notamment des enfants et des infrastructures dont des hôpitaux, le Croissant-Rouge, la Radiotélévision iranienne, le Parlement (Majlis).

"Dans l'école de filles de Minab, 181 élèves ont été tuées et un grand nombre d'autres ont été blessées. Dans le stade de filles de Lamerd, 20 jeunes sportives ont perdu la vie", a regretté M. Asgari.

"L'assassinat du Guide suprême de la République islamique d'Iran, Ayatollah Sayed Ali Khamenei, constitue une escalade dangereuse et sans précédent, portant atteinte aux normes fondamentales du droit international", a dénoncé le diplomate iranien.

"La guerre a été imposée à la République islamique d'Iran. Il ne lui appartient donc pas de demander un cessez-le-feu. Mais il est certain que les forces armées de la République islamique d'Iran répondront avec fermeté aux agresseurs", a-t-il affirmé.