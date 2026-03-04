Sénégal: Ousmane Sonko préside une réunion spéciale sur la situation des produits pétroliers du pays

3 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé, mardi, une réunion spéciale consacrée à la situation des produits pétroliers au Sénégal et aux mesures d'anticipation à prendre dans un contexte international marqué par la guerre au Moyen-Orient, rapporte le Bureau d'information et de communication gouvernementale (BIC-GOUV).

"L'objectif est de sécuriser l'approvisionnement et de protéger les ménages vulnérables", souligne la même source, annonçant qu'un comité interministériel a été mis en place pour un suivi régulier et rigoureux de la situation.

