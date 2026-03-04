Afrique: Dakar peut jouer un rôle de médiateur dans la résolution de la guerre au Moyen-Orient, selon l'ambassadeur d'Iran

Dakar — Le Sénégal peut jouer un rôle déterminant en tant que médiateur dans la résolution de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée samedi en Iran par les Etats-Unis d'Amérique et Israël, a déclaré mardi l'ambassadeur de la République islamique d'Iran à Dakar Hassan Asgari.

"Pour ce qui concerne le maintien de la sécurité et de la stabilité dans le monde et pour le cas de la République islamique d'Iran, le Sénégal peut jouer un rôle important en tant que médiateur", a-t-il dit lors d'une rencontre avec des journalistes.

Selon le diplomate, la stabilité et la sécurité au Sénégal font du pays un acteur très respecté sur la scène régionale et internationale.

"Le Sénégal est un pays très respecté, un pays stable, un pays qui a la sécurité. Le Sénégal joue un rôle très important au niveau mondial et au niveau africain. Il joue un rôle de médiateur dans beaucoup de crises", a-t-il souligné.

Le diplomate iranien a cité la gestion du conflit post-électoral en Guinée-Bissau où le gouvernement sénégalais, à travers son ministre des Affaires étrangères, a joué un rôle décisif, et il en est de même au niveau de la CEDEAO - Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

Samedi, le Sénégal a exprimé, dans un communiqué, sa "vive préoccupation" concernant les attaques lancées contre l'Iran par Israël et les Etats-Unis d'Amérique, appelant les parties à faire preuve de "la plus grande retenue", à privilégier le dialogue et à éviter toute initiative pouvant conduire à une confrontation plus large aux conséquences imprévisibles.

Hassan Asgari a salué la position ferme du chef du gouvernement sénégalais, condamnant cette "agression contre la République islamique d'Iran" qui peut avoir des conséquences significatives.

Le Premier ministre Ousmane Sonko a récemment fait une analyse pertinente sur l'affaiblissement du système fondé sur le droit international, le recul du multilatéralisme, les opérations militaires menées sans mandat en République islamique d'Iran, a fait observer le diplomate iranien.

"La réaction des autorités sénégalais, que ce soit le président de la République, que ce soit le Premier ministre, que ce soit le ministre des Affaires étrangères, montre que le Sénégal est disposé à jouer un rôle de médiation et sa position aussi dans le monde et en Afrique doit être un rôle majeur", a déclaré Hassan Asgari.