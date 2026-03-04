Sénégal: Guy Marius Sagna interpelle le gouvernement sur la gestion et la transformation de La Poste

Dakar — Le député Guy Marius Sagna a interpellé mardi à l'Assemblée nationale le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique Alioune Sall sur la gestion et la situation financière de La Poste, évoquant notamment le plan de départ négocié et la stratégie de transformation de l'entreprise publique.

"Où en sommes nous avec le plan de départ négocié qui aurait été exécuté à hauteur de 2,8 milliards de francs CFA sur les 3 milliards prévus?", s'est interrogé le parlementaire en s'adressant au ministre.

Il prenait la parole lors de l'examen du projet de loi n° 04/2026 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil national de régulation des médias (CNRM) en remplacement du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA).

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall a défendu le projet de loi devant l'institution parlementaire.

M. Sagna a demandé au ministre ce qu'il est prévu de faire du reliquat de ce programme lié au départ négocié et la stratégie de transformation de La Poste.

Le député a également déploré l'absence, selon lui, d'un bilan de compétences avant le lancement du plan de départ négocié, signalant notamment le départ de cinq informaticiens alors que La Poste ferait face à un sous-effectif dans ce domaine.

Guy Marius Sagna a aussi interrogé le gouvernement sur l'état d'avancement de la stratégie de transformation formalisée de La Poste.

En réponse aux interpellations du député Guy Marius Sagna sur la situation de La Poste, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall a salué la tenue, sous l'impulsion du Premier ministre Ousmane Sonko, du premier conseil interministériel consacré à cette entreprise publique.

Il a rappelé les difficultés structurelles de La Poste, qui bénéficie d'un soutien annuel d'environ 18 milliards de francs CFA sans parvenir à générer des résultats significatifs, estimant qu'une réponse structurelle s'impose.

Selon le ministre, les mesures arrêtées ont été exécutées et font l'objet d'un suivi régulier, notamment le plan de départ négocié.

Alioune Sall a indiqué que 3 milliards 71 millions de francs CFA ont été mobilisés, dépassant l'objectif initial des 3 milliards FCFA. Il a aussi annoncé l'élaboration en 2026 d'un plan stratégique pour la relance de La Poste.