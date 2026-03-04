Sénégal: Diourbel - La municipalité fixe de nouvelles taxes pour augmenter ses recettes

Diourbel — Le maire de la commune de Diourbel (centre), Malick Fall, a annoncé, mardi, l'adoption d'une délibération fixant de nouveaux montants pour certaines taxes et redevances municipales, en vue d'accroître les recettes de la collectivité territoriale.

Les conducteurs de moto "thiak-thiak" devront désormais s'acquitter d'une taxe de 4.000 FCFA, tandis que les taximen paieront 3.500 FCFA par mois. Les vendeurs de poissons sont soumis à une taxe de 3.000 FCFA par mois.

Dans les foirails, de nouveaux prélèvements ont également été instaurés. Chaque cheval vendu est désormais taxé à hauteur de 1.000 FCFA, contre 2.500 FCFA pour un boeuf, a précisé le maire lors d'une session municipale.

Selon M. Fall, le recouvrement de toutes les niches fiscales doit être renforcé afin de permettre à la commune de disposer des moyens nécessaires à la mise en oeuvre de sa politique de développement.

"L'objectif de cette initiative est d'augmenter les recettes municipales pour faire face aux besoins des populations, notamment à travers des investissements", a expliqué le maire.

Malick Fall en outre plaidé pour un renforcement du civisme fiscal, estimant qu'il constitue un levier essentiel pour améliorer l'efficacité des interventions de la municipalité.

Il a également justifié ce réajustement par le contexte économique, marqué notamment par une hausse des salaires des agents municipaux.

"Nous avons jugé nécessaire d'identifier de nouvelles opportunités fiscales. C'est pourquoi un dialogue a été engagé avec les charretiers, les taximen et les éleveurs pour fixer ces nouveaux tarifs", a-t-il expliqué.