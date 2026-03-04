Sénégal: A Saint-Louis, une exposition intitulée 'Samba Sadio 1875' met la lumière sur la restitution des biens culturels

Saint-Louis — Le musée du Centre de recherches et de documentation du Sénégal (CRDS) a abrité, mardi à Saint-Louis, l'inauguration de l'exposition intitulée "Samba Sadio 1875", une initiative qui met en lumière des objets emportés en France à la suite d'une bataille coloniale survenue le 12 février 1875, a constaté l'APS.

Portée par l'association française Alter Natives, cette exposition propose la présentation au public sénégalais d'objets conservés pendant près de 150 ans à Dunkerque. Elle se poursuit jusqu'au 27 mars au CRDS, ex-IFAN, structure rattachée à l'Université Gaston Berger (UGB).

"Il ne s'agit pas d'une restitution d'objets, mais de la présentation d'une circulation de biens culturels conservés durant plus d'un siècle et demi en France et que notre association a identifiés", a expliqué la présidente d'Alter Natives, Mme Cadet, en marge de la cérémonie d'ouverture.

Selon elle, ces artefacts constituent un "véritable butin de guerre", recueilli au lendemain de la bataille ayant opposé des combattants africains aux troupes coloniales.

La collection comprend notamment une selle, un sac à balles, un petit marteau, ainsi que deux pièces jugées particulièrement significatives : une aliwa (tablette coranique en bois) et un manuscrit.

Le directeur du CRDS, le professeur Abdoul Sow, a souligné la portée symbolique de l'événement.

"Il est important d'abriter une exposition portant sur des objets pris dans un contexte colonial et conservés en France. Le rôle d'un musée est d'exposer, mais aussi d'éveiller les consciences", a-t-il déclaré.

Pour lui, la figure de Samba Sadio occupe une place importante dans la mémoire nationale. Il a invité le public à visiter l'exposition, ouverte pour un mois, afin de se réapproprier cette page de l'histoire.

Une délégation représentant la famille du guide religieux Amadou Cheikhou, présenté comme l'un des protagonistes de l'affrontement face aux troupes dirigées par Emile Faidherbe, ainsi que des dignitaires de Coki, ont également formulé le voeu d'une meilleure valorisation mémorielle du site.

La directrice déléguée de l'Institut français de Saint-Louis, Sarah Camara, a estimé que cette exposition participe à la construction de "nouveaux récits" entre le Sénégal et la France.

De son côté, l'adjointe au maire de Saint-Louis, Aïda Mbaye Dieng, a qualifié Samba Sadio de "figure emblématique", invitant à revisiter le passé. Elle a aussi salué le dynamisme de la coopération culturelle franco-sénégalaise.