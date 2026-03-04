Sénégal: Le ministre de l'Intérieur inaugure le Centre de maintenance maritime au Port de Dakar

Dakar — Le ministre de l'intérieur et de la Sécurité publique a procédé, ce mardi, à l'inauguration du centre de maintenance maritime au Port de Dakar et à la réception d'un lot important de moyens nautiques, a-t-on appris de source officielle.

La cérémonie s'est déroulée en compagnie du Directeur général de la Police nationale et du Haut Commandant de la Gendarmerie nationale ainsi que des Commissaires européens et du directeur du Port autonome de Dakar, rapporte le ministère de l'Intérieur sur son compte X.

Selon la même source, "ce lot de matériel flambant neuf et doté des équipements de dernière génération, est le fruit de la parfaite coopération entre le Sénégal et l'Union européenne, notamment dans le domaine de la sécurité".

"II contribuera au renforcement du contrôle de nos côtes et augmentera les capacités opérationnelles en mer des forces de défense et de sécurité, se greffant ainsi aux résultats exceptionnels obtenus par ces dernières dans la lutte contre la criminalité en mer, au titre de l'année 2025", ajoute t-elle.