Comores: Le gouvernement explique les licenciements dans les aéroports secondaires

Aux Comores, le gouvernement a réagi aux griefs de la cinquantaine d'agents de l'aéroport d'Anjouan licenciés en fin de semaine dernière. En conférence de presse mardi 3 mars à Moroni, la ministre des Transports a annoncé que la restructuration touche aussi Mohéli et la direction générale des aéroports des Comores (ADC). En effet, en plus des 57 agents remerciés à Anjouan, 25 postes ont été supprimés à Mohéli et 9 à la direction générale. Au final, l'ADC conserve 111 agents sur les 205 qu'il employait. Les autorités assument la mesure, assurant qu'il ne s'agit pas de politique, mais de leur survie.

Hassane Alfeine Yasmine, ministre des Transports aériens et maritimes, insiste sur le caractère inéluctable de la mesure. Depuis la cession de la gestion de l'aéroport international à une société émiratie, il y a de cela un an, celui-ci ne génère plus de ressources pour soutenir les aéroports secondaires. Il n'y avait pas d'autre choix, explique-t-elle.

« C'est purement administratif et financier. Les agents étaient gonflés. Il a fallu passer par là pour diminuer. Tout le monde s'attendait à ça, mais comme on vient de l'acter, c'est une nouvelle décision. Avec les petites redevances qui restent, nous comptons pouvoir assurer au moins le fonctionnement et les salaires », a-t-elle déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour ce qui est des critères de sélection des agents qui garderont leurs emplois, Djinti Ahamada, secrétaire général du ministère, évoque les compétences. « La sélection est faite de cette façon. Étant donné qu'au niveau de l'aéroport, il y a plusieurs services, on choisit justement des profils par rapport à ces services-là. Il faut que chaque service soit occupé par des personnes compétentes. C'était une question de profil liée aux postes disponibles », a-t-il déclaré.

La centaine de personnes licenciées réclame huit mois d'arriérés de salaire et des indemnités de départ. La ministre chiffre à près de 700 millions de francs comoriens le plan social pour leur départ et assure que ces droits seront respectés, mais n'a pas donné de date précise de décaissement.