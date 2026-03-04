Afrique: La candidature de Macky Sall pour le poste de secrétaire général de l'ONU divise la classe politique

C'est désormais officiel : l'ancien président Macky Sall est l'un des trois candidats pour prendre la tête de l'Organisation des Nations unies en janvier prochain. Le Burundi, en tant que pays qui préside l'Union africaine, a présenté lundi 2 mars la candidature de Macky Sall pour succéder à Antonio Guterres. Mais au Sénégal, cette candidature au poste de secrétaire général de l'ONU divise la classe politique et fait débat.

De façon atypique, voire inédite, la candidature de l'ex-président Macky Sall n'a pas été présentée par son propre pays, le Sénégal, mais par le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, également à la tête de l'Union africaine.

Pour Oumar Sarr, coordonnateur de la coalition de partis d'opposition du Front pour la défense de la démocratie et de la République, le soutien du chef de l'Union africaine est le signe que Macky Sall est un bon candidat. « Le président Macky Sall a été président pendant 12 ans. Au niveau de l'Union africaine, il a joué un rôle assez important pour le développement de certaines initiatives au niveau de l'Afrique. Il est connu comme tel, comme quelqu'un de courageux qui a des ambitions pour le Sénégal et l'Afrique. Le voir secrétaire général des Nations Unies serait une excellente nouvelle », affirme-t-il.

Mardi, cette coalition de 85 partis d'opposition et sept organisations de la société civile a ainsi demandé par courrier au président Bassirou Diomaye Faye de soutenir officiellement la candidature de l'ex-président Macky Sall. Une option inenvisageable pour le député du parti au pouvoir, le Pastef, Guy Marius Sagna, au vu des vagues de répression contre l'opposition qui ont marqué le mandat de Macky Sall avec la mort d'au moins 65 manifestants entre 2021 et 2023.

« Le président Macky Sall a du sang sur les mains : une centaine de martyrs assassinés pour avoir refusé le troisième mandat, sans compter la dette cachée. Donc, oui, il ne peut pas être un modèle pour être secrétaire général de l'ONU », estime le député.

Le 5 février déjà, Macky Sall avait demandé par courrier l'appui de son pays d'origine à sa candidature à la tête de l'Organisation des Nations unies. Le Sénégal n'a pour l'heure formulé aucun soutien officiel à l'égard de la candidature de l'ex-président Macky Sall.