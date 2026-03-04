Congo-Kinshasa: Le forum provincial sur les ADF appelle à une mobilisation contre le terrorisme à Beni

Clôturé mercredi 25 février à Beni, au Nord-Kivu, le forum provincial consacré à la problématique des Forces démocratiques alliées, (ADF), s'est achevé sur une série d'engagements jugés forts par les participants.

Autorités politico-administratives, forces de défense et de sécurité, leaders communautaires et acteurs de la société civile ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer la lutte contre ce groupe armé actif dans la région.

Au terme des travaux, les participants ont salué les efforts des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), menés avec l'appui de la MONUSCO et de l'armée ougandaise (UPDF), dans le cadre des opérations conjointes contre les ADF.

Appel à la collaboration et à la confiance

Les assises ont mis en avant le rôle crucial des populations locales dans la lutte contre l'insécurité. Les participants ont insisté sur l'importance du partage en temps réel des informations par les citoyens afin de faciliter les interventions des forces de sécurité.

Ils ont également appelé à cesser toute attaque contre la MONUSCO et à renforcer la confiance entre acteurs étatiques et non étatiques. Pour les intervenants, la cohésion entre communautés, autorités locales et partenaires internationaux demeure un levier essentiel pour affaiblir durablement les ADF.

Les leaders communautaires ont été exhortés à collaborer activement avec les FARDC, à ne fournir aucun soutien aux ADF et à lutter contre la désinformation. La promotion d'un usage responsable des réseaux sociaux a aussi été recommandée, afin d'éviter la propagation de rumeurs susceptibles de fragiliser les opérations en cours.

Vers des opérations multidimensionnelles

De leur côté, les officiers des FARDC ayant pris part au forum ont plaidé pour des opérations multidimensionnelles contre les ADF. Selon eux, la lutte contre le terrorisme ne peut se limiter à une réponse strictement militaire.

« On ne combat pas le terrorisme seul », ont-ils rappelé, soulignant la nécessité d'une approche intégrée combinant actions militaires, renseignement, sensibilisation communautaire et coopération régionale.

À travers ce forum, les autorités du Nord-Kivu entendent consolider une stratégie collective face à la menace persistante des ADF, dans une province toujours marquée par l'insécurité et les violences armées.