Cote d'Ivoire: Mode internationale - Cady Wassa, l'Ivoirienne qui a conseillé Melania Trump et conquis New York

Son nom circule dans les coulisses feutrées des grandes maisons de couture à New York City. Cady Wassa, top model et créatrice ivoirienne, s'est imposée au fil des années comme une figure respectée de l'industrie de la mode aux États-Unis. À la cinquantaine révolue, cette femme élancée d'1,80 mètre affiche un parcours impressionnant, entre haute couture, entrepreneuriat et engagement social.

Arrivée aux États-Unis en 1997, après avoir défilé pour de grands couturiers ivoiriens et africains, Cady Wassa décide de poser ses valises au pays de Donald Trump. À New York, elle intègre rapidement les cercles prestigieux de la mode et collabore avec des maisons de renom telles que Christian Dior, Jean Paul Gaultier, Versace et Louis Vuitton.

Son ascension se poursuit lorsqu'elle devient, en 2021, responsable du développement chez Dolce & Gabbana, avant d'exercer comme conseillère mode auprès de la prestigieuse maison Valentino. Son expertise, forgée par des décennies d'expérience sur les podiums et dans les bureaux de création, attire rapidement l'attention des médias internationaux. Des publications comme le Los Angeles Times, Elle et Amina lui consacrent leurs colonnes.

Mais l'un des faits les plus marquants de sa carrière reste son rôle de conseillère vestimentaire, durant un temps, auprès de la Première dame des États-Unis, Melania Trump, elle-même ex-mannequin. Une collaboration prestigieuse qui témoigne de la crédibilité et du regard affûté de la styliste ivoirienne. Elle a également conseillé des personnalités de premier plan, dont l'acteur américain Sylvester Stallone, ainsi que d'autres figures influentes venues d'Amérique, d'Europe, d'Afrique et d'Arabie saoudite.

Fière de ses origines sénoufo et baoulé, Cady Wassa n'oublie pas ses racines. Elle lance sa propre marque de vêtements, « Inkslingers », ainsi qu'une gamme de produits cosmétiques baptisée « Cady Cosmetics », distribuée notamment à Abidjan.

Au-delà du glamour, la créatrice s'engage pour la paix et le développement social à travers son ONG « Women for Peace in Africa ». Son action lui vaut d'être désignée « Ambassadrice de la paix » par la Universal Peace Federation.

De la Côte d'Ivoire aux États-Unis, Cady Wassa incarne la réussite d'une femme africaine qui a su transformer son talent en influence, imposant son style et sa vision dans l'univers exigeant de la haute couture mondiale.