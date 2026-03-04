Cote d'Ivoire: Reggae international - Kwesi Drumz, 'l'héritier ivoirien' qui fait vibrer les Wailers

À seulement 29 ans, Isaac Kouassi Kouao, plus connu sous le nom de scène Kwesi Drumz, s'impose comme l'un des jeunes talents prometteurs de la scène reggae internationale. Né dans le comté de Montgomery, dans le Maryland (États-Unis), ce batteur et arrangeur porte dans ses veines l'héritage d'une grande lignée musicale : il est le fils de Georges Kouakou, célèbre pianiste ivoirien et ancien leader du groupe Solar System d'Alpha Blondy.

Bercé dès l'enfance par les sonorités du reggae, Kwesi Drumz révèle très tôt un don naturel pour le rythme. Fasciné par les harmonies et la spiritualité du reggae roots, il interprète déjà, enfant, des titres du mythique groupe jamaïcain Morgan Heritage. Une passion précoce qui ne le quittera plus.

Souhaitant consolider son talent par une formation académique solide, il poursuit des études universitaires en théorie musicale. Il y approfondit la composition, l'harmonie et la structure musicale, des connaissances qui enrichiront plus tard son travail d'arrangeur.

Après l'université, Kwesi Drumz entame sa carrière professionnelle au sein de plusieurs groupes de reggae basés dans le Maryland, notamment Oasis Island Band, Kurlou Reggae All Stars et Proverbs Reggae Band.

Mais c'est sa rencontre avec Junior Marvin qui marque un tournant décisif. Ancien guitariste principal de Bob Marley et membre emblématique des The Wailers, Junior Marvin devient une figure clé dans l'ascension du jeune batteur.

Kwesi Drumz rejoint d'abord Junior Marvin and The Wailers, avant de s'imposer comme batteur permanent de la formation. Une consécration pour cet artiste nourri aux racines du reggae authentique. Il collabore également avec Kenyatta Hill, fils du légendaire Joseph Hill du groupe Culture, renforçant ainsi son ancrage dans la tradition reggae internationale.

Parallèlement à sa carrière de scène, Kwesi Drumz se distingue comme arrangeur. Il apporte sa touche musicale aux albums d'artistes jamaïcains tels que Ras Lik, Korloux et Delroy Headdley.

Fervent défenseur de ses racines ivoiriennes et africaines, il contribue aussi à la promotion du reggae en Côte d'Ivoire en travaillant avec des talents locaux comme Jah Light, Jah la Joie et Biggo Marcia.

Aujourd'hui, Kwesi Drumz incarne cette nouvelle génération d'artistes afro-descendants capables de relier les continents par la musique. Entre héritage familial, rigueur académique et reconnaissance internationale, le fils de Georges Kouakou trace son propre sillon, affirmant avec fierté son identité ivoirienne sur les grandes scènes du reggae mondial.