Afrique: Vols vers l'Arabie Saoudite - Maintien d'un service régulier et normal

3 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et de Tourisme (FTAV) a affirmé suivre de près l'évolution de la situation au Moyen-Orient. En coordination permanente avec les parties concernées, elle veille au bon déroulement des pèlerinages et à la sécurité des Tunisiens sur place.

Maintien des vols et de la saison de la Omra

La Fédération annonce que les voyages de la Omra se poursuivent normalement, sans impact notable des récentes tensions régionales. Elle confirme que les liaisons aériennes directes entre la Tunisie et l'Arabie Saoudite sont assurées de manière régulière et qu'aucune annulation de vol programmé n'a été enregistrée à ce jour.

Prise en charge des pèlerins sur les vols indirects

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Concernant les Tunisiens ayant voyagé via des vols avec escale (dans des pays ayant temporairement fermé leur espace aérien), la FTAV apporte les précisions suivantes :

Les agences de voyages, en lien avec les autorités saoudiennes, s'emploient à garantir les meilleures conditions de séjour.

Le retour au pays sera organisé dès la réouverture des espaces aériens et la stabilisation de la situation.

Flexibilité et reprogrammation

Enfin, la Fédération souligne sa volonté, en collaboration avec les agences membres et les compagnies aériennes, d'adopter une approche flexible. Tout vol impacté par un ajustement logistique sera reprogrammé afin de garantir la continuité de la saison de la Omra dans des conditions optimales.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.