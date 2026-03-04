Afrique: Vols vers l'Arabie Saoudite - Maintien d'un service régulier et normal

La Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et de Tourisme (FTAV) a affirmé suivre de près l'évolution de la situation au Moyen-Orient. En coordination permanente avec les parties concernées, elle veille au bon déroulement des pèlerinages et à la sécurité des Tunisiens sur place.

Maintien des vols et de la saison de la Omra

La Fédération annonce que les voyages de la Omra se poursuivent normalement, sans impact notable des récentes tensions régionales. Elle confirme que les liaisons aériennes directes entre la Tunisie et l'Arabie Saoudite sont assurées de manière régulière et qu'aucune annulation de vol programmé n'a été enregistrée à ce jour.

Prise en charge des pèlerins sur les vols indirects

Concernant les Tunisiens ayant voyagé via des vols avec escale (dans des pays ayant temporairement fermé leur espace aérien), la FTAV apporte les précisions suivantes :

Les agences de voyages, en lien avec les autorités saoudiennes, s'emploient à garantir les meilleures conditions de séjour.

Le retour au pays sera organisé dès la réouverture des espaces aériens et la stabilisation de la situation.

Flexibilité et reprogrammation

Enfin, la Fédération souligne sa volonté, en collaboration avec les agences membres et les compagnies aériennes, d'adopter une approche flexible. Tout vol impacté par un ajustement logistique sera reprogrammé afin de garantir la continuité de la saison de la Omra dans des conditions optimales.