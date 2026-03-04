Tunisie: Le pays célèbre la 6ème édition de la « Nuit des Musées » le 13 mars

3 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) organise la sixième édition de l'événement « La Nuit des Musées ».

À cette occasion, dix-sept musées publics ouvriront exceptionnellement leurs portes aux visiteurs en nocturne, le 13 mars courant, de 21h00 à 23h30.

Le Centre de présentation de l'histoire et des monuments de la ville de Tunis participera également à cet événement exceptionnel en accueillant le public lors de ce rendez-vous culturel nocturne.

Placée sous l'égide du ministère des Affaires culturelles, cette initiative est portée par l'AMVPPC en collaboration avec l'Institut National du Patrimoine (INP), dans le cadre du programme culturel du mois de Ramadan.

