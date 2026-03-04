Tunisie: Conseil des régions et des districts - La restructuration de Tunisair au coeur d'une séance d'audition

La Commission des services et du développement social du Conseil National des Régions et des Districts a auditionné, mardi 3 mars 2026 au Bardo, des représentants du ministère du Transport et de la compagnie Tunisair. Cette séance a porté sur la restructuration de la compagnie ainsi que sur les préparatifs liés au retour estival des Tunisiens résidant à l'étranger.

Face à la forte demande attendue, Tunisair a annoncé le renforcement de son programme de vols, notamment vers la France, principal marché pour la diaspora. La compagnie a également mis en avant plusieurs mesures commerciales destinées à améliorer l'accessibilité des billets. Des offres tarifaires, initialement prévues entre le 26 janvier et le 22 février 2026, ont été prolongées jusqu'au 15 mars en raison de leur succès. Par ailleurs, une nouvelle campagne promotionnelle couvrira la période du 17 juin au 6 septembre 2026, avec des réductions exceptionnelles pour les familles, cumulables avec les tarifs habituels.

Les voyageurs continueront de bénéficier de conditions flexibles, notamment la possibilité d'annuler leurs réservations avant le départ, tandis que des tarifs préférentiels sont proposés aux étudiants.

Malgré ces annonces, les députés ont exprimé de vives préoccupations concernant la qualité des services. Ils ont pointé la fréquence des retards de vols sans préavis, le coût élevé des billets et des frais de bagages, ainsi que la perte de clients au profit de compagnies concurrentes. Certains Tunisiens seraient même contraints d'annuler leurs déplacements en raison de ces difficultés. La question de la sécurité des bagages et de l'amélioration globale des prestations a également été soulevée.

En réponse, les responsables de Tunisair ont assuré que des efforts sont en cours pour redresser la situation. Une importante opération de maintenance a été menée en 2025 afin de renforcer la fiabilité technique. Actuellement, sur une flotte de 19 avions, 12 sont en exploitation, tandis que les autres appareils sont en maintenance ou en réparation, en Tunisie et à l'étranger.

Cette audition met en lumière les défis persistants auxquels fait face Tunisair, entre nécessité de modernisation, pression concurrentielle et attentes croissantes des Tunisiens de l'étranger à l'approche de la saison estivale.