Tunisie: Lilles-services consulaires - Mise en ligne d'un portail administratif pour faciliter les procédures courantes

Le consulat général de Tunisie à Paris a annoncé la mise en place d'une « plateforme des services administratifs à l'étranger » au sein de l'agence consulaire de la République tunisienne à Lille. Cette initiative permettra aux membres de la communauté tunisienne d'obtenir des documents d'état civil, notamment des extraits de naissance, de mariage et de décès, ainsi que des attestations confirmant la validité du permis de conduire tunisien.

Dans un communiqué adressé ce mardi aux ressortissants tunisiens relevant de sa circonscription, le consulat précise que les personnes intéressées peuvent se rendre directement au siège de l'agence consulaire à Lille pour retirer ces documents immédiatement, ou soumettre une demande par voie postale.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre du processus de numérisation des services consulaires et vise à améliorer leur qualité afin de mieux répondre aux attentes de la diaspora tunisienne à l'étranger.