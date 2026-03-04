Tunisie: Samira Guiza prend ses fonctions à la tête du Tribunal administratif

Samira Guiza a été officiellement installée, mardi 3 mars 2026, dans ses fonctions de Première Présidente du Tribunal administratif, lors d'une cérémonie de passation organisée au siège de l'institution, rue de Rome. Elle succède à Abdessalem Mehdi Ghrissia, admis à la retraite après avoir atteint l'âge légal.

La cérémonie s'est déroulée en présence des magistrates et magistrats du Tribunal administratif, ainsi que des cadres et agents de l'institution.

La passation des fonctions a été effectuée conformément aux procédures et usages en vigueur, afin d'assurer la continuité du service public de la justice administrative et le fonctionnement régulier de la juridiction.

Cette transition s'inscrit dans le cadre du renouvellement des responsabilités judiciaires et dans la poursuite des missions dévolues au Tribunal administratif, notamment en matière de consolidation de l'État de droit, de renforcement des institutions et de respect du principe de légalité.