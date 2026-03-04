Tunisie: Transport terrestre - La ligne Souk Lahad-Tunis reprendra du service dans deux semaines

3 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le député à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) pour le gouvernorat de Kébili, Tahar Mansour, a annoncé ce lundi que la ligne reliant la délégation de Souk Lahad à Tunis, opérée par la Société Nationale de Transport Interurbain (SNTRI), devrait reprendre du service d'ici 15 jours au maximum. Cette reprise fait suite à l'affectation d'un nouveau bus de grand confort pour cette ligne suspendue depuis un certain temps.

Le député a également précisé qu'un autre bus de grand confort a été mis en service sur la ligne El Faouar - Douz - Tunis. Ce véhicule remplace l'ancien bus afin d'améliorer les conditions de confort et de bien-être des passagers sur ces longs trajets.

Renforcement de la flotte régionale

Par ailleurs, Tahar Mansour a indiqué que la région de Kébili devrait bientôt recevoir 8 nouveaux bus articulés dans le cadre d'un marché international. La procédure administrative pour la réception de ces véhicules est en phase de finalisation. Ces bus font partie d'un lot de 24 véhicules destinés à la Société Régionale de Transport de Gabès (SRTG), dont dépendent les agences de transport de Kébili et de Douz.

Enfin, la flotte régionale sera renforcée par de nouvelles acquisitions prévues au cours de l'année par la SRTG. La société prévoit de rétablir prochainement plusieurs lignes, notamment :

La ligne Douz - Sfax

La ligne Douz - Gabès

Ces réouvertures interviendront une fois achevés les travaux de maintenance des bus affectés à ces trajets.

