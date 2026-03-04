Tunisie: L'Espérance cartonne à Béja - Regain de confiance et d'efficacité

Après le mauvais épisode de Métlaoui, les joueurs ont vite retrouvé confiance en eux, Kouceila Boualia, Florian Danho et Achref Jabri notamment. Le résultat ne s'est pas fait attendre.

La Presse--En dépit d'un calendrier chargé et le peu de temps dont il dispose entre les matchs, le nouvel entraîneur "sang et or", Patrice Beaumelle, a réussi à faire retrouver à l'équipe le chemin des victoires.

Une reprise en main rapide venue au bon timing à deux semaines de la confrontation-choc contre Al Ahly en quarts de finale de la Ligue des champions ( A ce propos, l'Espérance accueillera Al Ahly pour la manche aller le dimanche 15 mars à partir de 22h00 au stade de Radès).

Le technicien français rattrape donc le coup après une première sortie ponctuée par un semi-échec à Métlaoui où il s'est fait rattraper au score et s'est contenté de rentrer avec un petit point.

Qu'a-t-il changé en l'espace de quatre jours entre deux matchs ? Quelle a été la recette de Patrice Beaumelle ? "Il y a l'envie de bien faire.

Nous avons travaillé sur cela lors des deux dernières séances qui ont précédé le match", explique le coach "sang et or" avant de poursuivre : "Nous avons allié manière et résultat. Nous avons produit du jeu sur les deux mi-temps.

Le plus dur face à une équipe regroupée était d'ouvrir le score, mais les conditions nous ont permis de produire du jeu, la pelouse étant plus correcte. Ce n'était pas une semaine facile à aborder avec deux déplacements effectués à Métlaoui et à Béja.

Nous avons été cohérents du début jusqu'à la fin. Encore une fois, ce n'est pas évident de répéter les efforts en ce mois de Ramadan. Je félicite mes joueurs sur la manière, ce qu'ils ont produit comme le jeu et le résultat."

Boualia et Jabri : changements gagnants !

Patrice Beaumelle ne s'est pas contenté de dire les mots qu'il faut la veille du match. Il a opéré également deux changements en deuxième mi-temps qui se sont avérés gagnants, en incorporant à l'heure du jeu et simultanément Achref Jabri et Kouceila Boualia.

Ce dernier a doublé la mise à la faveur d'un coup franc direct magistral. Quant à Jabri, il a pris tout simplement ses responsabilités en pleine surface, prenant le temps de contrôler son ballon, dribbler et d'ajuster un tir parfait.

Il ne s'est pas vite débarrassé de la balle pour la balancer maladroitement, ce qu'il a fait bon nombre de fois avant. Il a suffi qu'il soit confiant en lui et qu'il fasse l'effort qu'il faut, pour que la balle trouve son chemin vers les filets.

"C'est important pour les attaquants de bien rentrer sur le terrain, d'être de suite dans le sens du jeu, de se procurer des occasions et d'être efficaces. Jabri et Boualia qui entrent et qui marquent, cela fait plaisir.

Je dirais qu'au-delà de ces deux joueurs, tout le monde a marqué des points à Béja", s'est félicité Patrice Beaumelle pour qui Florian Danho, passeur sur le premier but signé Jacques Diarra, doit retrouver une confiance totale pour qu'il soit efficace : "Il y a deux semaines sur cette pelouse, il a été efficace en étant buteur et passeur face à Soliman.

Florian Danho a envie de bien faire, mais il doit rester dans son registre : un joueur puissant sur lequel on peut s'appuyer et qui peut prendre des espaces. Il faut qu'il simplifie son jeu et qu'il gagne en confiance".

En retrouvant justement confiance en eux, les attaquants "sang et or", Kouceila Boualia, Florian Danho et Achref Jabri notamment, ont tout simplement fait leur boulot en marquant des buts, étant ainsi efficaces et c'est ce qu'on attend d'eux, contre Al Ahly en particulier.