Tunisie: Iran - Le recours à des armes militaires sophistiquées se fera de façon progressive

3 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministère iranien de la Défense a déclaré mardi 3 mars 2026 qu'ils auront recours à des armes sophistiquées au fur et à mesure », selon des médias iraniens.

L'agence de presse « Iran en arabe », officiellement accréditée par le ministère de la Culture et de l'Orientation islamique sur la plateforme Telegram, a rapporté que le ministère iranien de la Défense a affirmé qu'il n'était pas prévu d'utiliser l'ensemble de ses armes sophistiquées dans les premiers jours de la guerre.

Le ministère a également précisé que la durée de sa capacité de résistance et de ses opérations offensives dépasserait de plusieurs fois les attentes de l'ennemi.

