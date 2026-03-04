Afrique: Sud-Liban - L'armée sioniste ordonne l'évacuation de plus de 80 localités

3 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'armée sioniste a émis, ce mardi 3 mars 2026, un avertissement aux habitants de plus de 80 localités libanaises, leur ordonnant d'évacuer les lieux et de ne pas y retourner. Cette directive vise à mener des opérations contre le Hezbollah, quelques heures seulement après l'annonce du déploiement de ses troupes sur des « points stratégiques » au Sud-Liban.

Dans un communiqué accompagné d'une liste de 84 villes et villages, l'armée a déclaré : « Alerte urgente aux habitants du Liban... Pour votre sécurité, vous devez évacuer vos maisons et vous éloigner des villages à une distance d'au moins 1 000 mètres à l'extérieur de ceux-ci. »

Justification des opérations

Le communiqué précise que « les activités du Hezbollah contraignent l'armée à agir contre lui », ajoutant que « toute personne se trouvant à proximité des membres du Hezbollah, de ses installations ou de ses équipements militaires met sa vie en danger. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'armée a conclu son message en insistant : « Préservez votre sécurité et celle de vos proches ; ne retournez pas dans ces villages et localités à ce stade. »

Contexte militaire

Plus tôt dans la journée, l'armée sioniste avait annoncé que ses forces opéraient actuellement au Sud-Liban et se positionnaient sur des points stratégiques dans la région.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.