Afrique: Sud-Liban - L'armée sioniste ordonne l'évacuation de plus de 80 localités

L'armée sioniste a émis, ce mardi 3 mars 2026, un avertissement aux habitants de plus de 80 localités libanaises, leur ordonnant d'évacuer les lieux et de ne pas y retourner. Cette directive vise à mener des opérations contre le Hezbollah, quelques heures seulement après l'annonce du déploiement de ses troupes sur des « points stratégiques » au Sud-Liban.

Dans un communiqué accompagné d'une liste de 84 villes et villages, l'armée a déclaré : « Alerte urgente aux habitants du Liban... Pour votre sécurité, vous devez évacuer vos maisons et vous éloigner des villages à une distance d'au moins 1 000 mètres à l'extérieur de ceux-ci. »

Justification des opérations

Le communiqué précise que « les activités du Hezbollah contraignent l'armée à agir contre lui », ajoutant que « toute personne se trouvant à proximité des membres du Hezbollah, de ses installations ou de ses équipements militaires met sa vie en danger. »

L'armée a conclu son message en insistant : « Préservez votre sécurité et celle de vos proches ; ne retournez pas dans ces villages et localités à ce stade. »

Contexte militaire

Plus tôt dans la journée, l'armée sioniste avait annoncé que ses forces opéraient actuellement au Sud-Liban et se positionnaient sur des points stratégiques dans la région.