Ile Maurice: Le lagon de Port-Louis retrouve sa santé

La qualité de l'eau côtière du lagon de Port-Louis - de Baie-du-Tombeau à Pointe-aux-Sables - présente une évolution positive. Selon le Monitoring Committee du ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, 80 % des échantillons analysés respectent désormais les normes nationales.

En 2021, la situation était critique : le ruisseau de Terre-Rouge ne respectait que 17 % des normes pour les coliformes totaux et fécaux : Pointe-aux-Sables et Bain-des-Dames, 33 % ; Sable-Noir, 67 %.

Entre 2022 et 2024, la majorité des stations avaient franchi le seuil des 80 %, malgré quelques dépassements ponctuels observés en 2025, notamment à Pointe-aux-Sables et Sable-Noir.

Les analyses sur les poissons révèlent que tous les échantillons prélevés entre 2022 et 2024 respectent les limites légales de métaux traces, confirmant que leur consommation reste sûre pour la population. Cette amélioration s'explique en partie par la dilution, la salinité et le brassage des marées, qui atténuent l'impact des rejets polluants provenant des rivières.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La situation des rivières alimentant le lagon reste contrastée. Grande-Rivière-Nord-Ouest affiche plus de 80 % de conformité pour l'E.coli, indiquant une bonne qualité de l'eau tandis que le ruisseau de Terre-Rouge et la rivière du Tombeau présentent des niveaux très faibles (0 % et 25 %), conséquence des rejets agricoles, fosses septiques défectueuses et eaux résiduelles domestiques.

Le taux de connexion des ménages au réseau d'assainissement varie également : 87,5 % à Baie-du-Tombeau, 68,7 % à Bain-des-Dames et Sable-Noir; et 40,9 % à Pointe-aux-Sables.

Les stations de traitement, notamment celles de Baie-du-Tombeau et Montagne-Jacquot,, affichent une amélioration continue et aucune contamination n'a été détectée sur le littoral.

Face à cette situation, le comité insiste sur la nécessité de maintenir l'interdiction de baignade à Pointe-aux-Sables jusqu'à 100 mètres au nord de Nassau Bay, tout en confirmant que la consommation de poissons dans la région demeure sûre. Il recommande d'accélérer la connexion de tous les ménages au réseau d'assainissement, en priorité dans les zones de Pointe-aux-Sables, Bain-des-Dames, Baie-du-Tombeau et le long du ruisseau Terre-Rouge et du bassin de Grande-Rivière-Nord-Ouest.

Le comité souligne également l'importance de contrôler rigoureusement les rejets pour éviter que les eaux usées domestiques et agricoles ne se déversent dans les drains et rivières ; et de préserver leur intégrité en évitant leur bétonnage afin de permettre les processus naturels de traitement de la pollution et de régulation des inondations.

Enfin, le comité insiste sur la nécessité de mener des investigations sur toutes les sources potentielles de contamination dans le ruisseau Terre-Rouge et les rivières Tombeau, Labourdonnais et Sèche ; de renforcer les capacités des laboratoires et agences impliqués dans le suivi ; et de sensibiliser la population pour prévenir les rejets illégaux et promouvoir une gestion durable du lagon.