Ile Maurice: Gervais Gua devient «Officer-in-Charge» en attendant d'être CEO de SBM Bank Ltd

Depuis le 1eᣴ mars, Gervais Gua, Chief Operating Officer (COO) de SBM Bank (Mauritius) Ltd, est également Officer in Charge de la banque, conformément à une décision du conseil d'administration. Dans les milieux du pouvoir et de la finance, certains estiment que cette nomination constitue une étape supplémentaire vers une éventuelle accession au poste de CEO.

Entré à la SBM Bank en décembre dernier en qualité de COO, M. Gua dispose d'une solide expérience dans le secteur financier international. Il a dirigé la création et le développement de plateformes bancaires et de gestion de patrimoine réglementées dans plusieurs juridictions.

Il a notamment fait partie de l'équipe fondatrice de Deutsche Bank (Mauritius) Ltd avant de créer et diriger, à Singapour, une plateforme de gestion de patrimoine agréée pour le groupe Reliance Financial, où il a occupé successivement les fonctions de COO puis de CEO.

Membre de l'Association of Chartered Certified Accountants (ACCA/FCCA) et de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP, Royaume-Uni), Gervais Gua a reçu plusieurs distinctions, dont le Global Award de Deutsche Bank en 2006 pour la transaction ayant généré le chiffre d'affaires le plus élevé au niveau mondial.

Fort de plus de 25 ans d'expérience dans les services financiers internationaux, il a exercé des responsabilités de direction au sein d'institutions régulées par certains des superviseurs les plus exigeants, notamment la Monetary Authority of Singapore, la Reserve Bank of India, la Financial Services Regulatory Authority d'Abu Dhabi et la Financial Services Commission à Maurice.

Il a contribué à la structuration complète de Deutsche Bank (Mauritius) Ltd après l'obtention de sa licence bancaire, en pilotant la mise en place des politiques de crédit, de trésorerie, de contrôle interne et de conformité, conformément aux standards du groupe et aux exigences de la Banque de Maurice.

À Singapour, il a dirigé une société de gestion d'actifs, développée sous sa direction en une plateforme de plusieurs milliards de dollars d'actifs sous gestion. L'entité a par ailleurs obtenu sa licence de distribution «retail» à l'issue d'audits réglementaires complets réalisés sans réserve.

Chartered Banker (Chartered Banker Institute, Royaume-Uni), M. Gua combine une expertise en gouvernance bancaire, gestion des risques, supervision réglementaire, crédit commercial et transformation d'institutions financières dans des environnements complexes.

Le conseil d'administration souligne que cette nomination s'inscrit dans une logique de continuité, de stabilité et de renforcement des standards de gouvernance. Depuis l'annonce officielle, les réactions dans les milieux financiers et sur les réseaux sociaux témoignent d'un soutien marqué.

«Le Conseil renouvelle sa pleine confiance en M. Gua et est convaincu que son expertise internationale et sa rigueur opérationnelle contribueront au développement et au rayonnement de SBM Bank», a déclaré le président du conseil d'administration, Rundheersing Bheenick. À l'hôtel du gouvernement, l'on indique compter sur la dynamique du tandem Bheenick-Gua pour insuffler un nouvel élan à la banque.