Ile Maurice: Le CEO André Viljoen enfin nommé «Accountable Manager»

Déjà CEO d'Air Mauritius, Andre Viljoen a été officiellement nommé Accountable Manager de la compagnie aérienne nationale, à compter du 1er mars 2026, soit près de cinq mois après sa prise de fonction.

Une note interne diffusée aux employés d'Air Mauritius le 27 février a confirmé cette nomination. Viljoen succède ainsi au capitaine Oumed Torabally, pilote qui occupait ce poste de responsable de la sécurité depuis septembre 2025.

Viljoen a été nommé CEO d'Air Mauritius le 15 octobre 2025, mais ce n'est que près de cinq mois plus tard qu'il devient Accountable Manager. Ce délai a suscité des interrogations au sein du secteur aéronautique.

«Il ne s'agit pas d'une question anodine», a souligné un expert en réglementation aérienne sous couvert d'anonymat. «Le PDG d'une compagnie aérienne est normalement, du fait de la réglementation de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et la législation du Département de l'aviation civile, le responsable de la compagnie. Ce retard soulève des questions légitimes quant au respect des obligations réglementaires par la compagnie aérienne au cours des cinq derniers mois.»

Un rôle crucial

La réglementation aérienne exige que chaque compagnie aérienne titulaire d'un Air Operator Certificate (AOC) désigne un responsable de la sécurité, également appelé Accountable Executive.

Au sommet de la gouvernance de la sécurité aérienne et de la conformité réglementaire, il est le garant ultime de la responsabilité des opérations de la compagnie. La question souvent débattue dans les milieux de la réglementation aérienne est de savoir si cette personne doit être le directeur général, le directeur administratif ou un cadre dirigeant équivalent désigné par le conseil d'administration. Bien que la réglementation autorise une certaine flexibilité, les réalités pratiques de ce rôle incitent fortement à confier cette responsabilité au plus haut niveau de la direction.

Dans le secteur aéronautique mondial, le CEO ou le Managing Director assume généralement cette fonction dès sa prise de poste. Les compagnies aériennes opérant sous la réglementation de l'AESA, ainsi que celles suivant des cadres similaires en vertu des normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale, structurent généralement leurs nominations de direction de manière que la personne détenant l'autorité organisationnelle suprême soit également responsable de la sécurité.

«Sécurité et réussite commerciale ne sont pas deux choses distinctes dans l'aviation ; elles sont intimement liées», a souligné un consultant en sécurité aérienne. «La personne qui prend les décisions stratégiques concernant les itinéraires, la flotte et les finances doit également être responsable de la sécurité. Le fait de séparer ces responsabilités engendre des risques organisationnels.»

Ainsi, en nommant son CEO Andre Viljoen Accountable manager, Air Mauritius semble aligner sa structure de gouvernance sur les normes internationales. La compagnie nationale, qui a connu des difficultés financières et opérationnelles ces dernières années, bénéficiera probablement de la clarté qu'offre une responsabilité de direction unifiée. La double casquette de Viljoen lui permet de prendre des décisions intégrées qui concilient viabilité commerciale et impératifs de sécurité, la marque d'une gestion efficace des compagnies aériennes.