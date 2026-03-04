Ile Maurice: La gouverneure de la BoM a entendu les préoccupations du président Gokhool

Le président de la République Dharam Gokhool a tenu une série de réunions constructives avec des responsables financiers clés sur les orientations économiques de Maurice et les moyens de renforcer l'intégrité institutionnelle ces dix derniers jours.

Le 27 février, le Président a reçu Priscilla Muthoora Thakoor, gouverneure de la Banque de Maurice. Leur entretien a porté sur le rôle et les responsabilités de la banque centrale, la stratégie économique du gouvernement et les questions relatives à la crédibilité internationale. Le Président a exprimé de vives inquiétudes concernant les problèmes identifiés au sein de la Mauritius Investment Corporation (MIC) Ltd, insistant sur la nécessité de mesures correctives rapides, d'un contrôle renforcé et d'une plus grande transparence.

Il a souligné l'importance d'une coopération interinstitutionnelle solide, notamment avec la Financial Intelligence Unit, la Financial Crimes Commission et la Financial Services Commission et a appelé à un engagement constant en faveur de la bonne gouvernance, de la transparence démocratique et de l'intégrité institutionnelle afin de restaurer la confiance du public et de préserver la réputation du pays à l'étranger.

Cette semaine, le président Gokhool a eu un échange fructueux avec Percy Georges Laxade, président du conseil d'administration, et Hemraj Rubee, directeur général de la Banque de développement de Maurice (DBM).

La conversation a porté sur la vision stratégique de la DBM et son rôle de soutien aux entrepreneurs. Les deux parties ont souligné l'importance des nouvelles technologies, des énergies vertes et d'une saine gouvernance comme moteurs essentiels d'une croissance durable et de la revitalisation du secteur.

Elles ont passé en revue les initiatives novatrices de la DBM, notamment les projets d'installation de systèmes photovoltaïques sur les bâtiments de la DBM et d'extension de ces installations aux écoles et autres bâtiments publics, en collaboration avec le ministère de l'Éducation et des Ressources humaines - une initiative qui associe transition énergétique, éducation et bénéfice pour la communauté.

Parmi les autres initiatives évoquées figurent des programmes visant à autonomiser les agro-entrepreneurs, à améliorer la sécurité alimentaire et à renforcer le secteur agricole. Le président Gokhool a également pris note des progrès réalisés concernant le Technopark de Baladirou à Rodrigues, fruit d'une collaboration entre la DBM et l'Assemblée régionale de Rodrigues. Une fois opérationnel, ce Technopark offrira de nouvelles infrastructures et des opportunités pour soutenir le développement local.